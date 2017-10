Sexsucht-Therapie in Europa? Hier ist es möglich

Der Privatjet hob am Dienstagabend in Los Angeles ab: An Bord: Harvey Weinstein, einer der erfolgreichsten Hollywood-Produzenten aller Zeiten und der Mann, der über Jahre seine Machtposition schamlos ausgenutzt haben soll, um Schauspielerinnen zu belästigen und sogar zu vergewaltigen. Nach Informationen des Promi-Portals "TMZ.com" haben ihm Freunde geraten, erstmal in Europa unterzutauchen. Demnach hat er sich in Therapie begeben, um seine Sexsucht und andere Verhaltensstörungen behandeln zu lassen.

Bitte? Sexsucht-Therapie in Europa? Gibt es sowas? Ähnlich wie bei Drogen- oder Alkoholsüchten gibt es auch für die sogenannte Hypersexualität geschlossene oder offene Therapiezentren, die ihren Patienten Hilfe anbieten. Das genaue Ziel von Harvey Weinstein ist nicht bekannt. Doch in Europa gibt es eine sehr exklusive Adresse für Fälle wie ihn: die Küsnacht-Klinik in der Schweiz.

Die Küsnacht-Klinik ist auf Superreiche spezialisiert

Hoch oben über dem Ufer des Zürichsee thront die mondäne Praxis, die sich auf superreiche Kunden spezialisiert hat. Eine Woche Rehab kann hier zwar schnell bis zu 100.000 Dollar kosten, doch die Klientel der Küsnacht-Klinik dürfte das kaum interessieren. Denn das Therapiezentrum bietet gegenüber anderen Praxen in der Welt einen entscheidenden Vorteil: absolute Diskretion und Verschwiegenheit.

Das fängt mit der Unterbringung der gut betuchten Patienten an. Während in anderen Kliniken die Fotografen nur vor der Tür warten müssen, um einen Schnappschuss eines Prominenten in Therapie zu bekommen, bringt die Küsnacht-Klinik ihre Gäste in privaten Appartements unter. Das kann ein Chalet in den Bergen, aber auch eine Wohnung im Dorf sein. Die Adressen werden absolut geheim gehalten. Bodyguards und Personal werden gestellt und sind vertrauenswürdig.

Küsnacht wäre ideal für Harvey Weinstein

Es gibt in Europa mehrere Therapiezentren, die Sexsüchtige behandeln. Doch die Küsnacht-Klinik wäre das ideale Versteck für einen wie Harvey Weinstein. Hier könnte er untertauchen und sich vor der Welt verstecken. Ob er wirklich dort weilt? Bei der Küsnacht-Klinik heißt es erwartungsgemäß: kein Kommentar.