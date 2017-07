Sind Daniela Katzenberger und Cordalis gar nicht verheiratet?

Die Gerüchte gab es schon lange. Nun nährt ein Bericht der "Bild"-Zeitung die Vermutung, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis könnten gar nicht gesetzlich miteinander verheiratet sein. Zwar wurde ihre kirchliche Hochzeit am 4. Juni 2016 live auf RTL2 übertragen - und 2,5 Millionen Menschen schauten am Fernseher zu. Doch anders als üblich, ging dem wohl keine standesamtliche Trauung voraus. Die "Bild" hatte im vergangenen Jahr den Trau-Pfarrer zitiert, der bestätigte, dass das Paar ohne Heiratsurkunde vor den kirchlichen Altar getreten sei.



Über die Gründe herrschte damals schon Verwirrung. Katzenbergers Management teilte mit:"Die standesamtliche Trauung hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden." Eine Aussage, der die Pfälzerin ein paar Tage später widersprach: "Wir haben erst Mitte August Zeit fürs Standesamt", sagte sie dem "OK!"-Magazin.



Daniela Katzenbergers Management drückt sich um klare Aussage

Doch wie die "Bild"-Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, liegt der Redaktion ein offizielles Dokument vor, wonach der Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis ledig sei. Dabei soll es sich um einen Grundbucheintrag des Bauamtes von Mallorca handeln. Im März hatte er in Calvia auf der spanischen Insel eine Wohnung gekauft. Cordalis' Familienstand wird in dem Dokument als "ledig" angegeben. Als Beweis hat die "Bild" ein Foto des Dokuments veröffentlicht.

War die live im TV übertragene Hochzeit nur Show, ist die Beziehung von Katzenberger und Cordalis nur Fake? Das Management von Daniela Katzenberger reagiert schmallippig. Der stern erhielt auf seine Anfrage die gleiche Auskunft, die schon in der "Bild" zu lesen ist: "Daniela und Lucas haben vor Millionen Menschen geheiratet. Alles andere ist privat."

Das ist alles andere als eine klare Aussage - und wirft Fragen nach den Gründen für die bislang ausgebliebene Trauung auf.