Hat Mario Götze seiner Ann-Kathrin etwa einen Antrag gemacht?

Eigentlich halten Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel ihr Liebesleben weitesgehend geheim - doch bei dieser guten Nachricht wurde nun selbst der BVB-Profi schwach. Auf Instagram postete Götze ein Foto, dass ihn und seine Ann-Kathrin bei einem innigen Kuss zeigt. Interessanter ist die vielsagende Bildunterschrift: Ein Ring und ein Herz in Form von Emojis.

Schon lange wurde auf eine Verlobung des Fußball-Traumpaares gewartet. Erst Anfang Juni ließ sich Brömmel ein "M" für Mario auf den Finger tätowieren heizte der Gerüchteküche erneut ein. Über die mutmaßliche Verlobung wurde zuerst von der "Bild"-Zeitung berichtet.



Mario Götze verkündet Verlobung auf Instagram

💍❤️ Ein Beitrag geteilt von ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀MARIO GÖTZE (@gotzemario) am 30. Jun 2017 um 0:30 Uhr

Mario Götze lernte Ann-Kathrin Brömmel 2012 über gemeinsame Freunde kennen. Das Bikini-Model nahm in der Schulzeit Gesangsunterricht und veröffentlichte mehrere Singles, im Jahr 2012 nahm sie an der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" teil und kam unter die Top 50. Seitdem zierte die Brünette aus Nordrhein-Westfalen mehrere Magazin-Cover und tanzte sich in der RTL-Show "Let's Dance" unter die besten Zehn.

Die Nachricht der Verlobung wirft bei den Fans des Paares große Begeisterung hervor. In der Kommentarspalte des Instagram-Posts gratulieren etliche Fans, mehr als 100.000 Mal wurde das bereits Foto geliked (Stand: Freitag Mittag).