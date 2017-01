Sie ist gerade mal 18 Jahre alt und läuft schon als Model für die Großen: Rockys schöne Tochter Sistine Rose Stallone. Der Sprössling von Papa Sylvester Stallone angelt sich einen Modeljob nach dem nächsten. Bereits als 16-Jährige war Sistine in der „US Teen Vogue“ zu sehen. Nun lud Karl Lagerfeld sie für eine exklusive Chanel Fashion Show nach Paris ein. Außerdem spielte sie in einem Werbevideo für das italienische Label „Fay“ mit. Eine Schauspieler-Karriere wie ihr Vater strebt sie aber nicht an. Eher geht es in Richtung ihrer Mutter: Jennifer Flavin war in den 80er Jahren ein erfolgreiches Model. Sistine ist übrigens nicht die einzige hübsche Tochter von Rocky-Darsteller Sylvester Stallone. Ihre Schwestern Scarlet (14) und Sophia (20) haben ebenfalls die guten Gene ihrer Eltern geerbt. Aus Instagram zeigt die hübsche Brünette, wie ihr Model-Alltag so aussieht. Immerhin 281k Abonnenten scheint das zu interessieren. Und einen Modelvertrag bei einer der begehrtesten Agentur weltweit hat die 18-Jährige auch schon ergattert. 2017 kann für Sistine Stallone also gut so weitergehen.