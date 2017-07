Slowene parodiert Angela Merkel in witzigem Song

BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN Der slowenische Comedian,Klemen Slakonja, parodiert seit Jahren prominente Figuren wie Wladimir Putin, Donald Trump oder den Papst. Mit seinen Videos erreicht der slowenische Künstler Millionen von Zuschauern. Sein neustes Opfer ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Ich fühle mich wie im 7. Himmel. Diese starke Frau zu verkörpern, wenn auch nur auf eine metaphorische Weise, ist toll." Slakonja hatte anfangs seine Mühe, die Bundeskanzlerin überzeugend zu imitieren. "Nach Trump und Putin war es schwer, Angela Merkel zu parodieren. Bei ihr gibt es nicht ganz so viele Vorlagen, wie das bei Trump und Putin der Fall ist. Darum mussten wir ein paar Szenen etwas verändern und zuspitzen." Klemen Slakonja ist hauptberuflich als Schauspieler am slowenischen National Theater zu sehen. Als nächstes plant er Parodien des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un zu machen.