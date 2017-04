So kreativ lädt ein junger Mann Emma Stone zum Abschlussball ein

Emma Stone dürfte derzeit zu den begehrtesten Promis des Planeten zählen. Er kürzlich wurde sie mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung erstrahlte ihre Schönheit so hell, dass Stone den zuständigen Wirtschaftsprüfer ablenkte und damit indirekt die größte Panne der Oscar-Geschichte auslöste.



Auch bei amerikanischen Schülern scheint die Schauspielerin hoch im Kurs zu stehen. Jacob Staudenmaier von der Arcadia High School in Kalifornien ist derart in die 28-Jährige vernarrt, dass er sich etwas Außergewöhnliches in den Kopf gesetzt hat: Er möchte zusammen mit Emma Stone zum Abschlussball gehen.



Um das zu erreichen, hat der Schüler ein Video gedreht. In einem auf Youtube und Twitter veröffentlichten Film wirbt er auf höchst originelle Art um seine Angebetete.

Emma Stone hat noch nicht geantwortet

Er möchte den Star aus "La La Land" überzeugen, indem er eine Szene aus dem Film nachdreht - inklusive Tanz- und Gesangseinlage. "Ich brauche eine Begleitung für den Abschluss", singt der Junge, der tatsächlich Ähnlichkeiten mit Stones Filmpartner Ryan Gosling aufweist. "Ich hätte es früher machen sollen, aber jetzt singe ich diesen Song." Wie in der Eröffnungsszene des Musical-Films sitzt er im Stau fest. "Die Leute sagen, ich sehe aus wie Ryan Gosling, und vielleicht ist das etwas weit hergeholt", geht der Song weiter. "Ich weiß, meine Stimme ist nicht toll. Aber bitte sei mein Abschluss-Date." Zusätzlich versucht er die Schauspielerin mit einer Essenseinladung bei der Restaurantkette "Olive Garden" zu ködern.

Ob er mit diesem aufwendigen Video Erfolg haben wird? Da Emma Stone keinen offiziellen Twitter-Account besitzt, hat sie sich bislang nicht zu Wort gemeldet. Dafür verzeichnet der Tweet bislang rund 20.000 Retweets, auf Youtube haben den Film mehr als eine Viertelmillion Menschen abgerufen. Vielleicht war darunter ja auch die Angebetete. Der Filmerfolg von "La La Land" zeigt: Manchmal werden Träume wahr.