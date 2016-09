"Hier ist die Mobilbox von ..." Seit ziemlich genau 13.41 Uhr ist Joko Winterscheidt nicht mehr per Handy erreichbar. Sein Telefon ist ausgeschaltet, Anrufer können dem "Circus HalliGalli"-Moderator höchstens auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Grund dafür ist ein Telefonstreich von seinem Kollegen.

Klaas Heufer-Umlauf veröffentlichte am Nachmittag die private Mobilfunknummer von Winterscheidt via Twitter. Unter dem Hashtag #makewinterscheidtsmallagain (macht Winterscheidt wieder klein) postete der 32-Jährige einen Screenshot von seinem Telefonbucheintrag, auf dem die Kontaktdaten von "Winti neu" zu sehen sind - und damit ist Joko Winterscheidt gemeint.

Die Aktion hat offenbar dazu geführt, dass Dutzende Menschen sich via Telefon bei Winterscheidt meldeten - offenbar vergebens. "Geht nicht ran" und "er antwortet nicht", schrieben einige Nutzer als Kommentar auf Twitter. Auch via WhatsApp wurde Winterscheidt von einigen Usern angeschrieben, viele haben ihn als Kontakt hinzugefügt. Vermutlich wird sich Winterscheidt eine neue Telefonnummer zulegen müssen.

Winterscheidt legt Heufer-Umlauf mit Präsentkörben rein

Warum Klaas Heufer-Umlauf das macht? Um sich an seinem Kollegen zu rächen. Denn die beiden tragen derzeit einen öffentlichen Streit aus. Denn zuvor hatte Winterscheidt vorgelegrt und im Namen von Heufer-Umlauf Präsentkörbe an mehrere Prominente verschickt: Andreas Bourani, der Graf von Unheilig, Daniel Brühl, Günther Jauch, Jérôme Boateng, Thore Schölermann, Wolfgang Link, Mario Barth und einen Geschäftsführer von ProSieben.



Was daran so schlimm ist? Winterscheidt legte einen persönlichen Brief bei, der nach seinem Bekunden das "peinlichste und anbiederndste Schriftstück ist, das diese Promis jemals erhalten haben". Jeder Adressat erhielt ein individuelles Anschreiben.

"Ich schäme mir die Augen aus dem Kopf", hatte Klaas Heufer-Umlauf gesagt, nachdem er bei "Circus HalliGalli" von der Präsentkorbaktion erfahren hatte - und er schwor auf Rache. Sein Telefonstreich dürfte nur der erste Schritt sein.