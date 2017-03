So rührend macht Justin Timberlake Mobbing-Opfern Mut

Die "iHeartRadio Music Awards" zählen zu den wichtigsten Preisen der Musikbranche und wurden am gestrigen Sonntag in der kalifornischen Stadt Inglewood verliehen. Zu den Gewinnern des Abends zählt auch Superstar Justin Timberlake, der für seinen Hit "Can't Stop the Feeling" den Preis für den "Song of the Year" überreicht bekam. Seine Dankesrede nutzte der Sänger für eine politische Botschaft: Er habe den Text für Teenager, die gemobbt werden, geschrieben und wolle ihnen mit seiner Musik Mut machen.

Justin Timberlake: "Wer dich herzlos behandelt, hat nur Angst"

"Ob du schwarz oder braun bist, schwul, lesbisch oder transgender oder vielleicht ein schüchterner, singender Junge aus Tennessee: Wer dich herzlos behandelt, hat nur Angst, oder ihm wurde beigebracht, Angst zu haben, weil du wichtig bist", sagte Timberlake vor jungem Publikum in seiner Dankesrede. Der Sänger nahm dabei Bezug auf seine eigene Jugend: Der schüchterne, singende Junge aus Tennessee war Timberlake einst selbst.

Bereits 2015 sagte der ehemalige Boyband-Sänger während eines Interviews im Rahmen der "iHeartRadio Music Awards"-Verleihung, dass er als Kind gemobbt worden sei: "Sie nannten mich anders, komisch und haben noch ein paar andere Dinge zu mir gesagt, die ich im Fernsehen nicht sagen kann." Seinen Song "Can't stop the feeling", der unter anderem für einen Oscar nominiert worden war, habe er deshalb im Speziellen für Teenager geschrieben, die aufgrund ihrer Andersartigkeit ausgegrenzt werden.

Timberlake hat einen zweijährigen Sohn mit Schauspielerin Jessica Biel

Justin Timberlake selbst habe als Jugendlicher von seiner Mutter gelernt, dass "es gut ist, anders zu sein und dass man dadurch etwas bewirken kann" und habe deshalb die Anfeindungen in seiner Jugend überstehen können. Diese Werte wollte er jetzt auch an seine eigenen Kinder weitergeben: Mit Schauspielerin Jessica Biel hat Timberlake einen knapp zweijährigen Sohn namens Silas.