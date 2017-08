Sohn von Reese Witherspoon verwechselt Mutter und Schwester

Sie haben blondes, langes Haar, stechend blaue Augen und das gleiche sympathische Lächeln: Reese Witherspoon und Ava Phillippe gehören zu den Frauen, bei denen man nur schwer sagen kann, wer die Mutter und wer die Tochter ist. 23 Jahre trennen die beiden, doch Reese und Ava könnten locker als Schwestern durchgehen.

Happy 4th y'all! #GoldenHour @avaphillippe ❤️❤️🇺🇸 Ein Beitrag geteilt von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) am 4. Jul 2017 um 21:00 Uhr

"Ava ist wie eine zweite Mutter für ihn"

Für die 41-jährige Schauspielerin sicher ein schmeichelhaftes Kompliment. Ihrem vierjährigen Sohn Tennessee bereitet die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Schwester aber immer wieder Probleme. "Manchmal ist er etwas verwirrt. Ava ist wie eine zweite Mutter für ihn. Er hat ihr zum Muttertag gratuliert", sagte Witherspoon in einem Interview mit der US-Zeitschrift "Southern Living".

Der Vierjährige stammt aus der Ehe mit Künstleragent Jim Toth, mit dem Witherspoon seit 2011 verheiratet ist. Ihre beiden älteren Kinder bekam die Schauspielerin mit Kollege Ryan Phillippe, von dem sie 2007 nach acht Jahren geschieden wurde.



Innige Beziehung zu Halbbruder Deacon

Neben der 17-jährigen Ava gehört noch der 13-jährige Deacon zur Patchwork-Familie. Auch zu ihm hat der vierjährige Tennessee eine sehr enge Beziehung wie Reese Witherspoon in dem Interview verriet. "Tennessee ist so etwas wie Deacons Beschützer. Er folgt seinem großen Bruder auf Schritt und Tritt." Umgekehrt kümmert sich der 13-Jährige rührend um seinen kleinen Halbbruder, begleitete ihn zum Beispiel zum letzten Tag in der Vorschule wie Reese Witherspoon stolz auf Instagram dokumentierte.

Last day of preschool, Tenn decided to share his brother for share day ❤️❤️#brotherlylove Ein Beitrag geteilt von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) am 30. Jun 2017 um 16:21 Uhr

Dass ihre drei Kinder so eine innige Beziehung zueinander haben, darauf ist die Schauspielerin sehr stolz. In einigen Tagen hat die Familie erneut Anlass zu feiern: Am 9. September wird Ava volljährig und wenig später feiert der kleine Tennessee seinen fünften Geburtstag.