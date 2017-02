Sonst kommt dich der Wendler holen mit dem Schießgewehr

Im Schnitt sterben über 90 Menschen pro Tag in den Vereinigten Staaten von Amerika durch Schusswaffen. Allein im Jahr 2013 waren es laut Statistik der US-Gesundheitsbehörde CDC 33.636 Menschen. Die Gefahr, dass es einen in Florida erwischt, steigt. Grund: Auswanderer Michael Wendler will sich ein Gewehr zulegen.

In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland - die Auswanderer" begleitete das Kamerateam den "Sie liebt den DJ"-Sänger am Montag in ein Waffengeschäft. "Das ist ja wie im Supermarkt hier", staunt Wendler, als er durch den Laden geführt wird. Jeder - auch Ausländer - dürften eine Waffe kaufen, wird ihm erklärt. Voraussetzung seien lediglich eine gültige Green Card und ein Führerschein oder eine ID-Card.

Michael Wendler leistete Zivildienst

"Ich habe ja Zivildienst gemacht und noch nie eine Schusswaffe benutzt", erklärt Wendler, als ihm ein Verkäufer ein Gewehr in die Hand drückt. Allein das Geräusch des Nachladens würde jeden Einbrecher in die Flucht schlagen, sagt der Verkäufer. "Ganz schön schwer", findet Wendler. Als er beginnt mit dem Gewehrlauf in der Gegend rumzufuchteln, wird Michael Wendler belehrt: "Immer schön nach oben halten. Das könnte jemanden verletzen."

Ja, das könnte es. Und obwohl Wendlers neue Heimat Cape Coral im Südwesten Floridas eine der niedrigsten Kriminalitätsraten des Bundesstaates hat, glaubt Wendler ebenfalls unter die Waffenbesitzer gehen zu müssen. "Hier schützt jeder sein Heim. Du solltest hier nie unangemeldet auf ein Grundstück oder in Häuser eintreten, weil die dich erschießen können ohne Anmeldung", erklärt der Ex-Dinslakener den american Way of Life. "Waffen machen frei und verleihen Männern eine gewisse Dominantheit", schwadroniert er - und meint Dominanz.

Schießübung geht daneben

Bevor Wendler sich für eine Waffe entscheiden will, geht es allerdings erstmal zum Schießübungsplatz. Mit der Pistole trifft Wendler überraschend gut. "Du bist ein Naturtalent, Schatzi", ruft seine Frau Claudia. Doch beim Üben mit einer Pumpgun kippt der 44-Jährige fast um. Der starke Rückstoß der Waffe bringt Wendler aus dem Gleichgewicht. Er torkelt.

"What the worlds needs now is love" von Dionne Warwick spielt die Vox-Redaktion dazu als Hintergrundmusik ein. Schließlich kommt auch Wendler zur Einsicht: "Vielleicht muss ich erstmal Amerikaner werden, ehe ich mir eine Waffe zulege." Florida atmet auf.