So schön kann Urlaub sein: Während viele Menschen hierzulande mit der Kälte kämpfen, auf Glatteis schlittern oder gar von einer Januar-Depression heimgesucht werden, ist Sophia Thomalla ganz weit weg geflogen - und lässt es sich im Urlaub auf den Seychellen richtig gut gehen. Wie gut - daran können ihre Fans via Instagram teilhaben. Fast täglich postet sie Bilder, die sie zumeist im Bikini am weißen Strand und vor klarem Meerwasser zeigen.

Strand schlendern 2.0 #jetztauchmitsonneimangebot #bambam Ein von ⚡️SOPHIA THOMALLA⚡️ (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 0:22 Uhr





Dass Ferien nicht nur der reinen Entspannung und dem Müßiggang dienen, sondern auch dazu da sind, sich weiterzubilden, demonstriert die 27-Jährige auf diesem Foto, das sie lesend in der Hängematte zeigt. Was sie liest? Die "Bild"-Zeitung glaubt es zu wissen: "Terror", das Justizdrama von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach. Es gehört zu den erfolgreichsten deutschen Bühnenstücken der vergangenen Jahre und wurde 2016 mit Florian David Fitz, Lars Eidinger und Martina Gedeck erfolgreich verfilmt. Schuldig oder nicht? Wie Thomalla entschieden hätte, wissen wir nicht.

Wat'n Leben 🌴 Ein von ⚡️SOPHIA THOMALLA⚡️ (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 1:23 Uhr





Auch wenn sie von sich sagt, sie sei keine Wasserrate - angesichts des klaren, türkisfarbenen Meeres hält Sophia Thomalla nicht viel an Land. Ihre String-Badehose kommt bei den Fans allerdings nicht so gut an: "Nur wenige Ärsche können so etwas tragen, Deiner definitiv nicht:-)), schreibt ein Nutzer. Ein anderer ergänzt: "Super Hintern, aber ganz schlechte Wahl beim String." Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla verfügt über genügend Selbstbewusstsein, um über solche hämischen Kommentare hinwegsehen zu können.

🐟🐟🐟 Ein von ⚡️SOPHIA THOMALLA⚡️ (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 21:46 Uhr





Auch als durchtrainierter Mensch hat man noch Vorsätze fürs neue Jahr. Ob es Sophia Thomalla mit diesem Vorsatz - weniger Trinken - ernst meint, darf hingegen bezweifelt werden. Angesichts dieses romantischen Sonnenuntergangs darf sie sich das ein oder andere Gläschen Weißwein ruhig genehmigen.

Vorsatz für 2017: weniger trinken. Ein von ⚡️SOPHIA THOMALLA⚡️ (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 6:50 Uhr