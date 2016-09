Wollen sie sich ein neues Image aufbauen um dem kleinen Mann ganz nah zu sein oder suchen sie nach einer neuen Einnahmequelle? Immer mehr deutsche Promis geben ihren Namen oder ihr Gesicht für Billigmarken her. Sie präsentieren dabei ihre eigenen Kollektionen in den Bereichen Mode und Beauty oder werben mit pseudo-witzigen Botschaften.

Joop unter Leuchtstoffröhren

Die Designerin Jette Joop entwarf eine Kollektion für den Lebensmittel-Discounter Aldi-Süd. So konnten in dem Billigmarkt ein paar ausgewählte Joop-Designerstücke erworben werden. Aber nicht nur Joop probierte den Leuchtstoffröhren-Gänge der Supermärkte ein Hauch von Prêt-à-porter zu verleihen. Auch die Moderatorin Sophia Thomalla kreierte für Lidl ihre eigene Mode- und Beauty-Kollektion. So fühlte sich die Mutti von nebenan beim Großeinkauf glatt wie bei einem Boutique-Besuch. Neben Konserven und Waschpulver konnte ein wenig zwischen den exklusiven Designer-Stücken gewühlt werden.



Es ist nicht alles Gold, was glänzt



Der Modedesigner Harald Glööckler entwarf für den Modeschmuck-Hersteller Bijou Brigitte seine eigene Schmuck-Kollektion. Unter den Namen "Princess", "Rock" und "Barock" war allerhand Glitzerkram erhältlich. Echte Steine oder Edelmetalle - Fehlanzeige. Die Stücke ließen sich gut verkaufen. Was jedoch übrig blieb, wurde auf dem Grabbeltisch zum Schleuderpreis angeboten. Auch Sylvie Meis glänzte mit ihrer Deichmann-Schuhkollektion um die Wette. Für alle Meis-Fans waren die exklusiven Modelle am Jahresende von 2015 in den Deichmann-Filialen erhältlich.



Während der Kooperation von Verona Pooth und KiK wurde der Textil-Discounter wegen schlechter Arbeitsbedingungen angeprangert und geriet in die Negativ-Schlagzeilen.