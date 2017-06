Verstörend: Sophia Wollersheim lässt sich Rippen entfernen

Sie hatte offenbar damit gerechnet, dass dieser Schritt bei vielen Fans nicht gut ankommen wird. Und so ging sie in die Offensive. In einem Facebook-Posting bekannte sich Sophia Wollersheim am Montagabend zu dem "härtesten Eingriff, den ich je hatte".



Was genau sie damit gemeint hat, lässt sich an dem Foto erahnen, das sie zusammen mit dem Text veröffentlicht hat: Die 29-jährige frühere Dschungelcamp-Kandidatin hat sich Rippen entfernen lassen, um eine noch schlankere Taille zu bekommen. Wodurch ihr ohnehin schon kurviger Po und ihre überdimensionierte Oberweite, die sie mit mehreren Operationen auf Körbchengröße K katapultiert hat, umso stärker zum Tragen kommen.







Sophia Wollersheim fühlt sich "super happy"

Da die Noch-Ehefrau von Bert Wollersheim mit dem Unverständnis ihrer Fans rechnet, versucht sie die Beweggründe für diesen Schritt zu erläutern. "Wenn man im Leben Defizite hat oder nicht sein eigenes Leben bis dato führte, versucht man das anders zu kompensieren und kommt auf verrückte Ideen", schreibt sie. "Klar, das entspricht nicht der Otto-Normalverbraucher-Norm, die mich nebenbei bemerkt völlig laaaangweilt..." Den Eingriff bereue sie nicht, sie sei "super happy damit".





Von einem Teil ihrer mehr als 160.000 Facebook-Fans erhielt sie Zuspruch. Jeder habe das Recht, so auszusehen, wie er wolle, schrieben mehrere User. Einige machten der Reality-TV-Star sogar Komplimente für ihr neues Aussehen.

Doch bei einem großen Teil ihrer Anhänger stieß die radikale Maßnahme auf Unverständnis: "Liebe Sophia Vegas, du warst mal so ein hübsches Mädel. Du bist heute auch noch wirklich sehr hübsch, aber lass doch bitte diese ganzen OPs sein, du hast das gar nicht nötig", schrieb eine Frau. Eine andere Userin wurde deutlicher: "Von Schönheit kann doch hier keine Rede sein ... sowas ist krank."

Das Verstörendste an dem Posting ist aber, dass Sophia Wollersheim gar nicht recht weiß, wo ihre eigenen Prioritäten liegen. "Wahre Schönheit kommt von innen", schreibt sie auf Facebook. Wenn das so ist, hätte sie sich das viele Geld für die kostspieligen OPs sparen können und besser ein paar Bücher gekauft. Das wäre billiger und weniger schmerzhaft gewesen.