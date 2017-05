Promi-Geburtstag vom 3. Mai 2017: Bobby Cannavale

Mit Schauspielerei hatte niemand etwas in der Familie von Bobby Cannavale zu tun, aber schon im Teenageralter war der kleine Bobby vom Theater fasziniert.

Und da hatte es ihm ein Schauspieler besonders angetan: Indie-Ikone John Turturro (60), der vor allem durch Filme der Coen-Brüder («Barton Fink») bekannt wurde.

«Als ich John Turturro in 'Danny and the Deep Blue Sea' sah, war mir plötzlich klar, was für ein Schauspieler ich sein wollte. Er flößte jedem im Theater Angst ein. Es war erschreckend», sagte Cannavale voller Bewunderung im Interview mit « InStyle».

Aus der Bewunderung ist inzwischen längst Freundschaft geworden. Gerade haben die beiden Schauspieler beim Tribeca Filmfestival in New York ihren Kurzfilm «Hair» gezeigt, in dem die beiden in einem Friseurladen unter anderem über den Verlust von Beinhaaren durch enge Jeans philosophieren.

Damit ist aber die Zusammenarbeit der beiden Freunde noch nicht beendet: John Turturro hat gerade eine Art Spinoff des Kultfilms «The Big Lebowski» abgedreht, eine der Hauptrollen in «Going Places» spielt Bobby Cannavale, der heute 47 Jahre alt wird.

Diese Wucht, diese Präsenz - und auch Verstörung, die Bobby Cannavale so an John Turturro im Theater bewundert hat, zeigt der US-Schauspieler auch in seinen eigenen Rollen. Voll auf Touren ist Cannavale in der HBO-Dramaserie «Vinyl», in der u.a. Martin Scorsese Regie führte. Es sind die wilden 70er Jahre, in der Plattenboss Richie Finestra (Bobby Cannavale) zwischen Sex, Drogen und ausschweifenden Partys langsam den Überblick verliert.

Als Gegenspieler von Nucky Thompson (Steve Buscemi) verkörpert Cannavale in der Serie «Boardwalk Empire» den gewalttätigen und unberechenbaren Gangster Gyp Rosetti. Dafür hat er einen Emmy erhalten. Und in der Hacker-Serie «Mr. Robot» ist er als lakonischer Gebrauchtwagenhändler zu sehen.

Auch wenn Bobby Cannavale vor allem im Fernsehen und auf der Bühne seine bisher größten Erfolge gefeiert hat, so taucht er auch in schöner Regelmäßigkeit in Hollywood-Produktionen auf der Besetzungsliste auf, wenn auch meist nur als Supporting Actor. Dabei stehen so unterschiedliche Filme wie «Blue Jasmine», Kiss the Cook: So schmeckt das Leben» oder «Ant-Man» auf seiner Habenseite.

Neugierig ist der Schauspieler nach all den Jahren immer noch: «Ich möchte nicht die gleiche Rolle zweimal spielen», sagte er im Interview mit «Esquire». «Ich möchte das bis an mein Lebensende machen und so viele Dinge wie möglich ausprobieren.»