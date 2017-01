Diese Nachwuchsstars sind jetzt schon steinreich

Sie sind Schauspieler, Model und Sänger – und eines haben diese Stars allerdings gemeinsam: Sie sind noch keine 20 Jahre alt und schon Millionäre.

Zara Larsson: Spätestens seit der EM 2016 in Frankreich kennt jeder ihren Namen. Zusammen mit DJ David Guetta hat die hübsche Schwedin den offiziellen Song zur Fußballeuropameisterschaft gesungen. Neben ihrer Gesangkarriere modelt die 19-Jährige außerdem für Nike. Und hat damit schon mehr als eine Million Dollar verdient.

Shawn Mendes: Der kanadische Sänger wurde durch das Internet bekannt. Mittlerweile lässt er mit Songs wie „Treat you better“ und „Stitches“ die Herzen junger Mädchen höher schlagen. Sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf etwa drei Millionen Dollar.

Elle Fanning: Sie ist die kleine Schwester von „Twilight“-Schauspielerin Dakota Fanning und ein echter Kinderstar. Bereits mit drei Jahren begann ihre Karriere als Schauspielerin. Die 18-Jährige spielte schon an der Seite von Hollywood-Stars wie Angelina Jolie oder Cate Blanchett und verdiente damit bereits rund fünf Millionen Dollar.

Kylie Jenner: Wie könnte es auch anders sein? Kylie steht ihren (Halb-)Geschwistern aus dem Hause Kardashian in Sachen Karriere nichts nach. Mit gerade einmal 19 Jahren verdient sie ihr Geld hauptsächlich mit ihren eigenen Kosmetikprodukten. Und das sehr erfolgreich: Schätzungsweise hat sie schon fünf Millionen Dollar verdient.

Bella Thorne: Sie ist ein echtes Multitalent. Die 19-Jährige US-Amerikanerin hat schon in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt, mehrere Singles veröffentlicht und gemodelt. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie bereits mehr als fünf Millionen Dollar auf ihrem Konto verbuchen kann.

Brooklyn Beckham: Er ist der älteste Spross von Victoria und David Beckham. Seine Talente hat er wohl von beiden in die Wiege gelegt bekommen. Der 17-Jährige modelt, spielte bereits in der Jungendauswahl des renommierten Fußballclubs Arsenal London und shootete eine Kampagne für die Edelmarke Burberry. Mit seinen sieben Millionen Dollar landet er deshalb auf Platz drei.

Jaden Smith: Auch er ist der Sohn berühmter Eltern. Der Sohn von Will und Jada Pinkett Smith spielte in zahlreichen Blockbustern mit. In den Filmen „After Erath“ und „Das Streben nach Glück“ stand er zweimal neben Papa Will Smith vor der Kamera. Außerdem war er 2016 das neue Gesicht für die Frühjahr/Sommer Kampagne der französischen Marke Louis Vuitton. Sein geschätztes Vermögen liegt bei acht Millionen Dollar.

Chloë Grace Moretz: Filme wie „Kick Ass“ und „Let Me In“ verschafften ihr den großen Durchbruch. Mittlerweile dreht sie Filme neben Schauspielern wie Keira Knightley und Charlize Theron und zierte schon das Cover der Vogue, Elle und Marie Claire. Bis 2015 war die 19-Jährige mit Brooklyn Beckham zusammen.