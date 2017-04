Überraschung: Sylvie Meis hat sich verlobt

Ein dicker Diamantring funkelt an Sylvie Meis' Finger. Im Hintergrund glitzern Luftballons in Herzform und Love-Schriftzug. Ein großes "Yes", schreibt sie zu diesem Post auf Instagram und ergänzt das Ganze mit dem Hashtag #isaidyes. "Ich habe ja gesagt" also. Eine unmissverständliche Botschaft: Sylvie Meis hat sich verlobt.

Nur kurz vor ihrem 39. Geburtstag hat Charbel Aouad ihr einen Antrag gemacht und die Moderatorin hat ihn angenommen. Ihr Glück teilt sie mit ihren Fans auf Instagram und zeigt sogar ihren geheimnisvollen Freund. Engumschlungen präsentiert sich das Paar auf einem weiteren Bild vor einer traumhaften Skyline-Kulisse.

Sylvie Meis will Geschäftsmann aus Dubai heiraten

Über den Mann an Sylvies Seite ist nicht viel bekannt. Seit über einem Jahr ist sie mit dem Geschäftsmann aus Dubai liiert, gibt jedoch ihr Bestes, um die Beziehung vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

YES ❤💍 #isaidyes Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am 12. Apr 2017 um 13:17 Uhr

❤ #isaidyes 💍 #engaged Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am 12. Apr 2017 um 13:37 Uhr