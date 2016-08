Entspannt und fröhlich sitzt sie auf dem Fernsehsofa. Das linke Bein hat sie in den Polstern vergraben, das rechte lässig darüber geschlagen, während sie mit dem holländischen Kabarettisten Richard Groenendijk scherzt. So locker haben die deutschen Zuschauer Sylvie Meis lange nicht gesehen. Im holländischen Fernsehen wirkt sie entspannt - selbst als sie auf ein heikles Thema zu sprechen kommt: ihr Scheidung.

In der niederländischen Fernseh-Show "Linda's Zomerweek" mit Moderatorin Linda de Mol (in Deutschland durch "Traumhochzeit" bekannt) sprach Sylvie Meis am vergangenen Donnerstag über ihre schmerzhafte Trennung von Rafael van der Vaart. Die 38-Jährige räumte in dem Interview Fehler im Umgang mit den Medien ein.

Sylvie Meis gibt Versagen zu

"Dass eine Ehe scheitert, kann jedem passieren", sagte Meis. Sie empfinde es jedoch als Versagen, was daraufhin in der Presse los gewesen sei. "Und wir als Paar haben das zugelassen", sagte das Model. Unter der medialen Aufmerksamkeit habe ihre gesamte Familie gelitten, gab Meis in der Talkshow gegenüber de Mol zu. "Wer mich liebt, war am Boden zerstört", erklärte sie.

Das Aus der Vorzeigeehe zwischen dem ehemaligen HSV-Kicker und dem Model machte 2013 Schlagzeilen. Vor allem die Tatsache, dass Rafael van der Vaart danach mit Meis' ehemaliger bester Freundin Sabia Boulahrouz zusammen kam, sorgte für öffentliche Aufmerksamkeit. Die Wohnung, in der Meis in Hamburg lebte, wurde über Wochen von Reportern und Fotografen belagert. Es kam zu einem öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg, der auch durch Fotos von Meis, die sie auf Instagram veröffentlichte, angeheizt wurde.

Meis bekommt Samstagabendshow in Holland

An die Beziehung mit dem Fußballstar denke sie dennoch gern zurück. "Wir hatten eine schöne Ehe, die ein würdiges Ende verdient hätte, was nicht passiert ist", sagte Meis, die gemeinsam mit van der Vaart einen zehnjährigen Sohn hat, der bei ihr in Hamburg lebt.

Meis wird demnächst öfter im niederländischen TV zu sehen sein. "Wedden dat ik het kan" ("Wetten, dass ich das kann") heißt ihre eigene große Samstagabendshow, die im Herbst startet. Wenn sie dort auch so locker ist wie bei ihrem Auftritt bei de Mol, kann sie es. Garantiert.