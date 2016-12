2016 war ein schreckliches Jahr für Carmen Hanken. Im Oktober verlor die 56-Jährige überraschend ihren Ehemann, den aus dem NDR-Fernsehen bekannten Tier-Osteopathen Tamme Hanken. Das Paar betrieb zusammen einen Pferdehof im ostfriesischen Filsum in Niedersachsen. Den führt die Witwe des TV-Stars nun alleine weiter. Doch am letzten Tag des Jahres ereilte Carmen Hanken ein weiteres Unglück. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist die Ehefrau des "XXL-Ostfriesen" am Samstagmorgen mit einem Pferdetransporter auf einer Landstraße im Landkreis Leer gegen einen Baum geprallt.



Dem Bericht zufolgte ist sie mit dem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen neben der Straße stehenden Baum gecrasht. Wie Fotos vom Unfallort zeigen, wurde die Fahrerkabine bei dem Aufprall total zerstört. Glück im Unglück: Carmen Hanken wurde zwar eingeklemmt und verletzt, war aber von den Rettungskräften ansprechbar. Sie sei ansprechbar gewesen und es gehe ihr gut, zitiert das Boulevardblatt einen Feuerwehrmann, der vor Ort im Einsatz war.

Tamme Hanken liegt in Filsum begraben

Tamme Hanken war den Fernsehzuschauern seit 2008 im NDR-Fernsehen und auf Kabel eins durch verschiedene Formate als "XXL-Ostfriese" und "Knochenbrecher on Tour" bekannt. Der mit besonderen chiropraktischen Fähigkeiten ausgestattete Tier-Experte legte seine Hand an Tieren an und befreite sie so von ihren Schmerzen. Wegen seiner lockeren Sprüche war er gern gesehener Gast in Talkshows. Am 10. Oktober dieses Jahres war Hanken überraschend im Alter von 56 Jahren an einem plötzlichen Herztod gestorben. Er befand sich zum Zeitpunkt des Todes in Garmisch-Partenkirchen. Beigesetzt wurde der "XXL-Ostfriese" aber auf dem Friedhof von Filsum im Landkreis Leer, wo auch der Pferdehof liegt.