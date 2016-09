München, 13.09.16: In ihrer Rolle als «Tatort»-Ermittlerin Charlotte Lindholm wirkt Maria Furtwängler oft unnahbar. Gleiches gilt für die Schauspielerin selbst, wenn man sie zu ihrem 50. Geburtstag am Dienstag fragen will, dazu beantwortet sie nämlich keine Fragen. Dabei hätte die promovierte Ärztin, Ehefrau des millionenschweren Verlegers Hubert Burda und gesellschaftspolitische Aktivistin sicher viel zu erzählen. In eine Münchner Künstlerfamilie hineingeboren, gibt sie mit sechs Jahren ihr Fernsehdebüt. Es folgen unzählige Rollen in großen Produktionen, bevor sie endgültig den weißen Kittel an den Nagel hängt und sich ausschließlich der Schauspielerei widmet. Doch Furtwängler scheint auch eine andere Seiten zu haben: Sich selbst beschreibt sie als eher chaotisch. Außerdem bekannte sie sich dazu als Schülerin gekifft und selber Cannabis-Pflanzen angebaut zu haben. Vielleicht erzählt sie darüber zu ihrem 60. Geburtstag etwas mehr.