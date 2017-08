Tom Cruise bricht sich bei Stunt den Fuß

US-Filmstar Tom Cruise, 55, hat sich bei den Dreharbeiten für den neuen Spionagethriller "Mission: Impossible 6"

den Fuß gebrochen. Die Dreharbeiten würden ausgesetzt, bis der Schauspieler genesen sei, teilte das Studio Paramount Berichten zufolge am Mittwoch mit. "Tom möchte sich bei allen für die Anteilnahme und die Unterstützung bedanken", zitierten die Filmportale "Variety" und "Hollywood Reporter" aus der Mitteilung.

Auch Regisseur Christopher McQuarrie bedankte sich am Mittwoch in einem Tweet für die Anteilnahme der Fans. "Tom ist auf dem Weg der Besserung", schrieb er in dem Kurznachrichtendienst. Der Film solle ungeachtet der Verzögerung im Juli 2018 in die Kinos kommen. Paramount gab ebenfalls an, das Studio halte an dem geplanten Starttermin fest. In der Branche wird über eine mögliche Drehpause von zwei Monaten spekuliert.

Tom Cruise führt oft Stunts selbst aus

Der "Hollywood Reporter" hatte am Sonntag von dem missglückten Stunt berichtet, der sich nur Stunden zuvor am Set in London zugetragen haben soll. Bald darauf wurde auf "YouTube" ein Video veröffentlicht. Es zeigt Cruise, wie er einen Sprung von einem Gebäude zu einem anderen macht und dabei sein Ziel verfehlt. Cruise, der während des Sprungs angeseilt war, zieht sich in dem Video selbst an der zunächst verfehlten Mauer hoch, hat aber danach beim Gehen erhebliche Schwierigkeiten. Das Video war nach einiger Zeit nicht mehr abrufbar.

Cruise hat in der Vergangenheit häufig die Stunts der von ihm gespielten Actionhelden selbst ausgeführt, beispielsweise bei spektakulären Sprüngen, als Flugzeugpilot, auf dem Motorrad oder am Lenkrad bei gefährlichen Straßenrennen. Für die Eröffnungsszene von "Mission: Impossible - Rogue Nation" hatte er sich außen an der Tür einer startenden Militärmaschine festgeklammert. In Interviews räumte er später ein: "Ich habe mir ein bisschen in die Hose gemacht."

In der sechsten Folge der "Mission Impossible"-Reihe spielen neben Cruise auch Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett und Alec Baldwin mit.