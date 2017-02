Tom Cruise: Mutter mit Scientology-Ritual beerdigt

"Scientologen glauben, dass der Mensch ein unsterbliches geistiges Wesen ist, das zuvor gelebt hat und wieder leben wird", schreibt Scientology-Gründer L. Ron Hubbard in seinem Buch "Die Grundlagen des Denkens". An diesem Dogma wird sich derzeit auch der bekennende Scientologe Tom Cruise festhalten: Seine Mutter Mary Lee South ist vergangene Woche im Alter von 80 Jahren verstorben.

Tom Cruise' Mutter wurde seit 2009 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen

South sei "friedlich eingeschlafen", schreibt das amerikanische "People"-Magazin. Der genaue Grund für ihren Tod ist nicht bekannt, jedoch habe South bereits seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen gelitten: Im Mai 2016 veröffentlichte die britische Zeitung "Daily Mail" besorgniserregende Fotos der 80-Jährigen - im Rollstuhl sitzend mit Beatmungsschläuchen. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Golden-Globe-Verleihung im Jahr 2009 und ein Nachweis dafür, wie schlecht es der ehemaligen Lehrerin inzwischen ging.



Ihr Tod vergangene Woche muss für ihren einzigen Sohn Tom Cruise dennoch ein Schock gewesen sein: Der Schauspieler und seine Mutter sollen stets ein liebevolles und enges Verhältnis zueinander gehabt haben. Sie war es auch, die den 54-Jährigen als Kind zur Schauspielerei animierte. Obwohl nicht bekannt ist, ob Cruise' Mutter wie ihr Sohn zur scientologischen Kirche konvertiert war, ließ Tom Cruise sie vergangene Woche mit einem scientologischen Begräbnisritual bestatten.

Kommen Scientologen in den Himmel?

"Eine scientologische Beerdigungszeremonie erfüllt in erster Linie den Zweck, den Zyklus des verflossenen Lebens zu beenden und sich auf die Zukunft zu konzentrieren", beschreibt Scientology auf ihrer Website die Funktion einer scientologischen Beerdigung. Scientologen glauben an die Unsterblichkeit der Seele eines Menschen - von ihnen "Thetan" genannt - die nach dem Ableben des Körpers in einen anderen Körper überwandert. Der menschliche Körper wird von Scientologen also nur als Instrument für den "Thetan" gesehen, mit der Welt zu kommunizieren.



Während einer scientologischen Bestattung ist es deshalb weniger von Bedeutung, um den verstorbenen Menschen zu trauern, sondern der nun körperlosen Seele zu helfen, "den alten Lebensabschnitt zu beenden und sich zum nächsten weiterzubewegen." Damit dies geschehen kann werden in einer scientologischen Trauerfeier Gebete und Schriften von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard vorgelesen. In diesen wird der Verstorbene oft direkt angesprochen: Ihm wird für seine Zeit auf der Erde gedankt und seiner Seele wird eine gute Reise für die nächste Station gewünscht. Die sterblichen Überreste werden anschließend meist eingeäschert.