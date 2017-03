Was läuft zwischen Toni Garrn und Andreas Bourani?

Vor rund vier Monaten bestätigte Model Toni Garrn ihre Trennung von US-Basketballspieler Chandler Parsons, ihre Interesse an dem Sport scheint die 24-Jährige allerdings nicht verloren zu haben. Am Wochenende besuchte sie das Spiel von Alba Berlin gegen Würzburg. Mehr als der deutliche Sieg der Berliner dürfte allerdings der Sitznachbar von Toni Garrn interessiert haben. Das Model kam in Begleitung von Sänger Andreas Bourani.

Willkommen bei ALBA in der @mercedesbenzarena, @tonigarrn und @andreasbourani! 😃👍 #tonigarrn #andreasbourani Ein Beitrag geteilt von ALBA BERLIN (@albaberlin) am 11. Mär 2017 um 10:25 Uhr

"Wir sind seit einem halben Jahr befreundet, aber kein Paar. Ich bin glücklicher Single", sagte Toni Garrn der "Bild"-Zeitung und erteilte somit jeglichen Spekulationen um einen neuen Mann an ihrer Seite eine Absage.



Toni Garrn war mit Basketballer Chandler Parsons liiert

Die Liebe zwischen dem Model und Basketballer Chandler Parsons endete nach gut anderthalb Jahren im November 2016. Als Grund nannte Garrns Management damals ein jeweils starkes berufliches Engagement, unzählige Flugstunden und unterschiedlichste Zeitzonen.

Die gebürtige Hamburgerin lebt mittlerweile in New York, ist aber als erfolgreiches Model weltweit unterwegs. Chandler Parsons wechselte im vergangenen Jahr als Profi-Basketballer zu den Memphis Grizzlies, im US-Bundesstaat Tennessee. Zuvor spielte er zwei Jahre bei den Dallas Mavericks, das Team, bei dem auch der Deutsche Dirk Nowitzki unter Vertrag steht.



Während ihrer Beziehung zeigten sich Toni Garrn und Chandler Parsons mehrfach gemeinsam auf dem roten Teppich und veröffentlichten verliebte Fotos auf ihren Instagramaccounts. Auf der Seite des 28-Jährigen sind nach wie vor gemeinsame Fotos und Videos mit Toni Garrn zu finden. Die 24-Jährige hingegen hat fast alle Schnappschüsse gelöscht.

Andreas Bourani schirmt sein Privatleben komplett ab

Und Sänger Andreas Bourani? Der 33-Jährige hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass er eine längere Beziehung hatte, deren Scheitern er 2014 in der Ballade "Auf anderen Wegen" verarbeitete. In Toni Garrn hat der Musiker wohl einfach nur eine gute Freundin gefunden. Im Interview mit der Zeitschrift "Grazia" sagte die 24-jährige Garrn: "Mir werden oft Eigenschaften nachgesagt, die eigentlich typisch männlich sind. Ich bin zum Beispiel total uneitel. Wenn nicht gerade ein Job ansteht, dann sind mir meine Haare, meine Nägel und meine Klamotten ziemlich egal. Ich glaube, wenn ich kein Model wäre, wäre mir mein Aussehen nicht so wichtig. In meiner Familie war ich auch immer das einzige Mädchen unter Jungs, ich habe sieben Cousins und nicht eine Cousine, ich weiß, wie man mit Männern umgeht."