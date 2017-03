Promi-Geburtstag vom 5. März 2017: Taylor Hill

Als die amerikanische Unterwäsche-Marke «Victoria's Secret» ihre mit viel Pomp inszenierte «Fashion Show» im letzten Jahr erstmals nach Paris brachte, da war auch Model Taylor Hill dabei. Seit 2015 ist sie ein «Engel» - für sie der glamouröseste Part ihres Jobs.

Üppige Haare, starke Augenbrauen und volle Lippen - Taylor Hill ist der neue Star in der Branche. Entdeckt wurde das Model auf einer Pferdefarm. Damals war sie noch ein Teenager. Und sie hatte große Lust auf den Model-Job: «Ich mochte die Schule nicht. Ich war bereit zu arbeiten», sagte sie dem «Cosmopolitan». Heute wird der Shootingstar aus Colorado 21 Jahre alt.

Inzwischen gehört Taylor Hil zu den bestbezahlten Models der Welt. Im aktuellen Ranking des Wirtschaftsmagazins «Forbes» liegt sie mit einem Jahresverdienst von vier Millionen Dollar auf Platz 17. Im letzten Jahr war sie erstmals in die To 20 gekommen.

Inzwischen war sie für alle wichtigen Top-Designer - von Ralph Lauren über Chanel bis Vivien Westwood - auf dem Catwalk zu sehen, zierte die Cover der einschlägigen Mode-Magazine und ist seit letztem Jahr auch das Gesicht von Lancôme.

Und was mag sie an ihrem Job am liebsten? «Ich treffe gerne Leute und liebe es zu reisen», sagte Hill «Daily Front Row». Vor allem aber würde sie die Möglichkeiten schätzen, die ihr die Arbeit biete. «Nur weil ich als Model angefangen habe, muss ich nicht auch als Model aufhören. Heutzutage bietet dir das Modeln-Geschäft eine Plattform und von da aus kannst du zu ganz anderen Dingen gelangen.»

Zu einer erfolgreichen Karriere auf dem Laufsteg gehört auch ein souveräner Umgang mit den sozialen Medien. Und auch hier ist Taylor Hill ein echter Profi. Geschickt mixt sie Privates mit Beruflichem - allein auf Instagram folgen ihr über sieben Millionen Fans.

In einem früheren Leben war Taylor Hill Turnerin , die noch immer sportbegeistert ist. Und da sind noch einige Wünsche offen: Gerne würde sie mal mit ihrem Snowboard aus einem Hubschrauber springen, verriet Taylor Hill der «Victoria's Secret»-Website.