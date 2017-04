Diese drei Topmodels haben berühmte Eltern - hätten Sie's gewusst?

Star-Nachwuchs wird nicht nur reich geboren – sie gewinnen meist auch noch die genetische Lotterie, manchmal sogar so sehr, dass sie internationale Topmodels werden, wie Kendall Jenner.





Hier sind drei weitere Hollywood-Kids, die die Laufstege der Welt bewandern:





Oh, die Männer der Brosnan-Familie. Pierce Brosnans Sohn Dylan ist erst 20 und arbeitet schon seit Jahren in der Mode-Welt, unter anderem als das Gesicht von Yves Saint Laurent und Burberry – und er macht sich gut.





Sean Penn und Robin Wrights Tochter heisst auch Dylan und hat bereits für GAP gemodelt – und war der Star in einem Nick Jonas Video. Angeblich hat sie 150 000 Dollar ausgeschlagen, weil sie nicht aufs Playboy-Cover wollte – aber für dieses aufsehenerregende Treats-Cover hat sie dann doch posiert.





Lily Rose Depp, die 17-jährige Tochter von Johnny und Vanessa Paradis, ist eins von Karl Lagerfelds Lieblingsgesichtern und steht für Chanel No 5. Um ihr Glück im Showbusiness zu versuchen hat sie die Schule abgebrochen und war seitdem in der Vogue und wurde für den Film "The Dancer" für einen Cesar nominiert.





Schon schön, wenn man mit solchen Genen zur Welt kommt!