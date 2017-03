Trauer um "We are family"-Sängerin

Die US-Soulsängerin Joni Sledge ist tot. Wie ihr Pressesprecher amerikanischen Medien mitteilte, wurde sie am Freitag tot in ihrem Haus in Phoenix, Arizona aufgefunden. Noch ist unklar, woran die Musikerin starb. Die 60-Jährige habe ein keiner Krankheit gelitten.



Sledge war vor allem für den Hit-Song "We are family" bekannt, den sie gemeinsam mit ihren drei Schwestern Debbie, Kathy und Kim aufnahm. Das Lied, das eigentlich das schwesterliche Band zwischen ihnen feierte, wurde zu einer Hymne der Frauenbewegung und stand für Gleichberechtigung und Gemeinschaft. Als Band Sister Sledge feierten sie in den 70er-Jahren große musikalische Erfolge in den USA und Europa, galten als Vorzeigekünstler der Disco-Ära. Sie waren mehrmals für Grammys nominiert.



Die Familie von Joni Sledge bittet auf Facebook um Privatsphäre

Joni Sledge war die zweitälteste der vier Frauen. Die jüngste Schwester Kathy hatte die Gruppe 1989 für eine Solo-Karriere verlassen, seither tourte die Gruppe zu dritt weiter. Zuletzt standen sie im vergangenen Oktober gemeinsam auf der Bühne. Joni Sledge hinterlässt neben ihren Schwestern auch einen erwachsenen Sohn. Auf Facebook verabschiedete sich die Familie nun mit bewegenden Worten von ihr.







"Unsere Familie ist seit gestern wie betäubt. Wir sind traurig, euch mitzuteilen, dass unsere geliebte Schwester, Mutter, Tante, Nichte und Cousine Joni gestorben ist. Bitte betet für uns, während wir um diesen Verlust weinen. Wir wissen, dass sie nun auf ewig bei Gott ist", heißt es dort. Die Familie bedankte sich außerdem für die Wahrung ihrer Privatsphäre, da sie im Stillen trauern wollen. "Wir vermissen sie und ihre Präsenz, ihr Strahlen und ihre Aufrichtigkeit, mit der sie geliebt und das Leben umarmt hat, schmerzlich."