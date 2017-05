Darum sagt Daniela Katzenberger kurzfristig ihre Signierstunde ab

Sie nahm 22 Kilo ab: Daniela Katzenberger hungerte sich nach der Geburt von Tochter Sophia im August 2015 von 81 Kilogramm auf inzwischen 59 herunter. Via Facebook ließ der Reality-TV-Star seine Fans an den höhen und Tiefen ihrer Diät teilhaben. Inzwischen schrieb Katzenberger ein Buch mit ihren leckersten Abnehmrezepten: "Eine Tussi speckt ab", das heute erscheint.



Doch eine für den Nachmittag geplante Signierstunde in der Mayerschen Buchhandlung in Köln sagte die Autorin kurzfristig ab. "Wie angekündigt, gilt in den nächsten Tagen die volle Aufmerksamkeit meiner Familie. Das bedeutet leider auch, dass die morgige Signierstunde zu meinem Buch leider nicht stattfinden wird", teilte Katzenberger auf ihrer Facebookseite mit.

Vater von Daniela Katzenbergers Schwester gestorben

Grund für die Absage ist ein Trauerfall in der Familie. Der Vater ihrer Schwester Jennifer Frankhauser ist "plötzlich und völlig unverhofft" am Wochenende gestorben. "Ich werde mich ein paar Tage zurückziehen.

Ich muss mich jetzt um meine kleine Schwester kümmern und für sie stark sein", kündigte Katzenberger an. Ihre Schwester Jennifer und sie haben mit Iris Klein die selbe Mutter, aber zwei unterschiedliche Väter.



Die 30-Jährige sagte kurzerhand alle Termine für die kommenden Tage ab. Davon betroffen sind auch PR-Aktionen für ihr Diätbuch. Ob sie an einem für Freitag geplanten Auftritt in der NDR-Talkshow festhält ist unklar. Noch ist sie auf der Seite des Senders NDR als Gast angekündigt.



Katzenberger kündigt neuen Termin an

Katzenberger will die Signierstunde in Köln so schnell wie möglich nachholen. "Natürlich möchte ich das gerne nachholen und lasse euch so schnell wie möglich wissen wann", schrieb Katzenberger. Nach "Sei schlau, stell dich dumm", "Katze küsst Kater. Mein Buch über die Liebe", "Eine Tussi wird Mama. Neun Monate auf dem Weg zum Katzenbaby" und "Eine Tussi sagt 'Ja!' Auf Katzenpfoten zum Traualtar" ist "Eine Tussi speckt ab" bereits Katzenbergers fünftes Buch.