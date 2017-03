Trennt sich Sophia Thomalla von ihren Tattoos?

Knappe Outfits und großflächige Tattoos sind zum Markenzeichen von Schauspielerin Sophia Thomalla geworden. Ganz gleich, ob bei öffentlichen Auftritten oder in den sozialen Netzwerken: Die 27-Jährige zeigt gern ihre durchtrainierte Figur und ihre rund 20 Tattoos, die vor allem ihre Arme zieren.



Vor wenigen Wochen entschied sich Thomalla allerdings für einen Schönheitseingriff. Sie ließ ihre üppige Obwerweite von Körbchengröße D auf BH-Größe B reduzieren. "Ich mache viel Sport und da taten öfters mal Brust- und Rückenwirbel weh. Und vorne kleiner schläft es sich auch besser", sagte die 27-Jährige der "Bild"-Zeitung. Bei ihren Fans kam die Brustverkleinerung mehrheitlich gut an. "Das mit der Oberweite sieht einfach so viel schöner aus. Wahnsinn", kommentierte ein User. Oder: "Der kleinere Busen passt auch viel besser zu deinem sportlichen, zierlichen Körper!"



Sophia Thomalla postet Foto von Laserbehandlung

Doch nun scheint sich Sophia Thomalla einer weiteren Typveränderung unterziehen zu wollen. Am Wochenende besuchte die 27-Jährige die Eröffnung eines Schönheitssalons in Berlin, der unter anderem auf die Laserentfernung von Tattoos spezialisiert ist. Auf der Homepage des Unternehmens heißt es: "Sie haben den Ort gefunden, an dem Sie sich von lästigen Makeln befreien lassen können und Ihrer Haut und Ihrem Körper etwas Gutes tun können."

Tattooentfernung bei der lieben @sophiathomalla #flawlessmedicalbeauty #beauty #flawless #yaglaser #tattooentfernung #tattooremoval #tattoo Ein Beitrag geteilt von Flawless Medical Beauty (@flawlessmedical) am 12. Mär 2017 um 15:05 Uhr

Zudem postete der Salon auf seiner Instagramseite ein Foto der Schauspielerin auf dem Behandlungsstuhl; eine Mitarbeiterin scheint Thomallas Tattoo am linken Ringfinger wegzulasern. Der Kommentar zu dem Schnappschuss lautet: "Tattooentfernung bei der lieben Sophia Thomalla". Die 27-Jährige selbst teilte ebenfalls ein Instagramfoto, zu dem sie scheibt: "@flawlessmedical ist ab sofort meine amtliche Meldeadresse, denn bei meiner Anzahl an Tattoos haben wir ja einiges zu tun."

@flawlessmedical ist ab sofort meine amtliche Meldeadresse, denn bei meiner Anzahl an Tattoos haben wir ja einiges zu tun. Ps: der Heiligenschein kam übrigens von alleine... tja Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 11. Mär 2017 um 9:05 Uhr

Dass sich die bekennende Tattoo-Liebhabern Thomalla von ihrem Körperschmuck trennt, ist eigentlich nur schwer vorstellbar. Immerhin saß sie noch im vergangenen Jahr in der Jury der TV-Show "Pain & Fame", bei der Deutschlands bester Tätowierer gesucht wurde.



Vielleicht haben Thomallas Besuche im Schönheitssalon aber auch einen anderen Hintergrund. Denn in dem Studio werden nicht nur Tattoos entfernt, sondern auch aufgehellt - um ein neues Motiv unter die Haut stechen zu können.