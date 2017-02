Türsteher hält Noah Becker für Obdachlosen

Schick geht anders: Mit altem Wollmantel, karierter Pyjamahose, buntem Schal, dreckigen Schuhen, Bart und Zottelhaar erschien Noah Becker am Montagabend bei der Lambertz Schokoparty in Köln. Der DJ und Sohn von Boris Becker war als Gast eingeladen. Doch bis zum roten Teppich hätte er es beinahe nicht geschafft.

Ein Türsteher hielt Noah Becker für einen Obdachlosen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung am Dienstag. Demnach hätte ein Sicherheitsmitarbeiter beim Anblick des 23-Jährigen seine Kollegen gefragt, ob Becker sich möglicherweise eingeschmuggelt habe.

Noah Becker gern gesehener Gast in der Modeszene

Der Becker-Sohn, der auch gerne Gast bei der Fashion Week in Berlin ist, steht offenbar auf den Gammellook. Mehrfach wurde er in verwaschenen und dreckigen Hosen gesichtet - bislang allerdings in seiner Freizeit. Dass er so nun auch zu offiziellen Anlässen am roten Teppich erscheint, ist neu.

Noah Becker ist der Sohn von Tennislegende Boris Becker und dessen Ex-Frau Barbara Feltus. Bereits als 16-Jähriger gründete der bekannte Spross sein eigenes Modelabel "Fancy" und gestaltete eigene T-Shirts. Noah Becker machte sich in den vergangenen Jahren vor allem als DJ einen Namen und legt in Clubs auf. Außerdem ist Becker Bassist der Berliner Band Bakery, die er im vergangenen Jahr mit zwei Freunden gründete.

Becker zieht sich an, wie er sich fühlt

"Ich versuche nicht, jemand anderes zu sein, indem ich mich mit Mode verkleide. Ich versuche, mich so zu stylen, wie ich mich gerade fühle", sagte Becker der Zeitschrift "Gala" über seinen Modestil. Wie er sich am Montagabend wohl gefühlt haben muss?

Schlagzeilen machte Noah Becker in den vergangenen Jahren auch mit seinen wechselnden Frauenbekanntschaften. Im September tauchten Fotos von ihm am Strand von Miami auf, wo er mit einer unbekannten Frau in der Sonne badete. Zur Lambertz-Party erschien er hingegen allein.