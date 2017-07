Unfassbar! Sie raten nie, wie alt dieser Mann ist

Volles Haar, durchtrainierter Körper, keine Falten: Chuando Tan könnte locker als 25 durchgehen. Das ehemalige Model arbeitet heute als Fotograf, begeistert mit seinen Aufnahmen mehr als 230.000 Follower auf Instagram. Die sehen am liebsten Tan selbst: Tan im Bett liegend, Tan oberkörperfrei oder Tan bei Fotoshootings. Die meisten seiner Fans ahnen nicht, wie alt Chuando Tan wirklich ist.

Tan feierte in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Unfassbar! Dabei sieht er nur halb so alt aus, wie er wirklich ist. In den 1980er Jahren arbeitete Tan in seiner Heimat Singapur als Sänger, hatte allerdings nur wenig Erfolg. 1996 entschied er sich, als Fotograf zu arbeiten und wurde dabei auch als Model entdeckt. Inzwischen arbeitet er wieder als erfolgreicher Fotograf und bekommt Aufträge von verschiedenen Modezeitschriften oder Werbeagenturen.

"When you choose to see the good in others, you end up finding the good in yourself" ✌️😜 #happyhumpday - 7TH JUN 21:22 Ein Beitrag geteilt von CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) am 7. Jun 2017 um 6:22 Uhr

#Newyear #resolution "I'll be back!" 😂💪 Ein Beitrag geteilt von CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) am 9. Jan 2017 um 5:48 Uhr

Sakura moment 🌸🌸🌸 LOL Ein Beitrag geteilt von CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) am 5. Apr 2016 um 18:07 Uhr

Viele halten Chuando Tan für unter 30 Jahre

Doch nicht seine Arbeit, sondern sein Alter löst auf Instagram immer wieder Erstaunen aus. Die meisten der Kommentare auf dem Profil von Chuando Tan befassen sich mit seinem Alter. "Ich kann nicht glauben, dass du 50 Jahre alt bist", schreibt ein User. Ein anderer schiebt ungläubig hinterher: "50? Das muss ein Fehler sein." Tan bekommt zahlreiche Angebote für Dates - von jungen Frauen und Männern, die ihn unbedingt kennenlernen möchten.

Was das Geheimnis seiner Schönheit ist, verriet er in einem Instagram-Post: "Ich glaube, dass eine gesunde Lebensweise sehr wichtig ist und uns alle Möglichkeiten eröffnet. Normalerweise starte ich mit einem Workout in den Tag ...", schrieb Tan. Im Gespräch mit der singapurischen Tageszeitung "Straits Times" verriet er außerdem: Er duscht nie früh am Morgen oder spät in der Nacht, trinkt keinen Alkohol, geht jeden Tag früh schlafen und isst täglich Hähnchen-Brust nach der Art von Hainan (einer Provinz in Südchina). Wenn's schön macht.