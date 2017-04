US-Football-Star überfährt eigene Tochter mit dem Lastwagen

Der amerikanische Football-Star Todd Heap trauert um seine Tochter. Die Dreijährige starb bei einem tragischen Unglück am Freitag im US-Bundesstaat Arizona, sie wurde von einem Lastwagen überfahren. Besonders schlimm: Am Steuer des LKW saß Heap selbst.



Wie lokale Medien berichten, übersah der 37-Jährige seine Tochter in der Einfahrt seines Zuhauses in Mesa, einem Vorort von Phoenix. Das Mädchen wurde nach dem Unfall in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Laut Polizeiangaben gebe es keine Anzeichen dafür, dass Heap bei der Unglücksfahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden habe. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an.

Todd Heaps Tochter war die jüngste von fünf Kindern

Todd Heap und seine Frau Ashley haben fünf Kinder, die verstorbene Dreijährige war die Jüngste. Heap hatte von 2001 bis 2012 in der amerikanischen Football-Liga NFL gespielt. Sein ehemaliger Verein, die Baltimore Ravens, drückte via Twitter Mitgefühl aus.

"Wir können uns den Schmerz und die Trauer von Todds und Ashleys Familie kaum vorstellen. Das sind niederschmetternde Nachrichten und eine unglaublich traurige Tragödie. Unsere Gebete, Gedanken und Herzen sind bei den Heaps, die den Ravens und der Gemeinschaft in Baltimore so viel gegeben haben. Wir glauben daran, dass ihr tiefer Glaube und die große Unterstützung von Freunden und Familie ihnen durch diese unvorstellbare Zeit helfen werden", heißt es.

Todd Heap ist Mormone und stammt aus einer religiösen Familie. In einem Interview 2015 sagte er, dass die Familie das Wichtigste in seinem Leben sei. "Ich komme gerade vom Trampolinspringen mit meiner zweijährigen Tochter. Es ist schwer, ein größeres Lächeln als das zu bekommen. Familie und alles, was wir zusammen tun, bringt mich jedes Mal zum Lächeln", so Heap damals.