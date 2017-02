​„Bei mir tanzt kein Zahn “mehr“ aus der Reihe...“, schreibt die 48-Jährige unter einem Foto. Verona Pooth möchte laut eigener Aussage in den kommenden 12 Monaten einen schiefen Zahn korrigieren lassen. Ihre Fans hielt die Frau von Franjo Pooth über fast jeden Schritt beim Zahnarzt auf dem Laufenden. Nun sitzt die Zahnspange fest am unteren Gebiss. Nur an das Zähneputzen muss sich Verona wohl noch gewöhnen.