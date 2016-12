Sie verwandelten Paris für einen Abend in die Stadt der Engel: Models wie Kendall Jenner, Gigi Hadid oder Adriana Lima schwebten im Rahmen der Victoria's Secret Show über den Laufsteg und zeigten traumhafte Dessous an ihren durchtrainierten Körpern. Über 50 Schönheiten wurden von dem US-Label an die Seine geflogen. In Frankreich ist die Marke Victoria's Secret bislang kaum präsent. Laut französischen Medien gibt es nur ein einziges Geschäft am Pariser Flughafen Orly. Verständlich also, dass die Präsentation der neuen Unterwäsche-Kollektion nun erstmals in Paris stattfand.



Reichstes Victoria's Secret Model kommt aus Brasilien

Die Show verschlingt Jahr für Jahr mehrere Millionen Dollar - bei einem weltweiten Umsatz von knapp 7,7 Milliarden Dollar allein im vergangenen Jahr durchaus machbar. Dabei macht die Herstellung der Unterwäsche und die Inszenierung nicht unbedingt den größten Batzen der Kosten aus - auch die Gagen der Models schlagen ordentlich zu Buche. Das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" ermittelt jedes Jahr die teuersten Models der Branche - nicht selten belegen Victoria's Secret Engel dabei Spitzenpositionen. Wir zeigen 13 Top-Verdienerinnen, die in diesem Jahr über den Laufsteg in Paris schritten. Kleiner Tipp: An der Spitze steht eine Brasilianerin.

Nicht dabei in der Liste ist das russische Model Irina Shayk. Die Freundin von Hollywoodstar Bradley Cooper lief das erste Mal für Victoria's Secret, sorgte jedoch weniger mit ihren freizügigen Dessous als mit ihrer verhüllten Körpermitte für Gesprächsstoff.

Nach der Show vermeldete das amerikanische Magazin "People", Shayk sei zum ersten Mal schwanger. Bestätigt ist die Meldung bisher nicht. Für die 30-Jährige und den elf Jahre älteren Cooper wäre es das erste Kind. Das Model und der Schauspieler sind seit Frühjahr 2015 ein Paar. Zuvor war Shayk fünf Jahre mit Fußballprofi Cristiano Ronaldo liiert.