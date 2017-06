Traumhochzeit mit Promi-Gästen: So feierte Victoria Swarosvki in Italien

Schon im Mai hatten Victoria Swarovski und Werner Mürz im österreichischen Kitzbühel standesamtlich geheiratet - jetzt folgte die große Feier mit kirchlicher Trauung. Am Freitag sagte das Paar - das übrigens einen Altersunterschied von 17 Jahren trennt - noch einmal Ja zueinander. In italienischen Hafenstadt Triest fand die Zeremonie statt, anschießend ging es nach Portopiccolo Sistiana, einem kleinen Fischerdorf in der Nähe.



Die 23-jährige Swarovski hatte neben Familien und Freunden auch zahlreiche Promis eingeladen. So kamen unter anderem Sylvie Meis und Kay One. Die schönsten Bilder der Traumhochzeit.