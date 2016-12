Vin Diesel hat in einem Interview in Rio de Janeiro mehrfach mit der Fragestellerin geflirtet Diesel: «Gott, bist du hübsch. Wie soll ich dieses Interview machen? Schaut euch diese Frau an. Sie ist so hübsch» «Erzähl' mir deine Geschichte. Lass uns gehen und zu Mittag essen. Ich liebe sie.» Die brasilianische YouTuberin Carol Moreira veröffentlichte den Clip auf ihrem YouTube-Kanal. Sie habe sich bei dem Gespräch unwohl gefühlt Das knapp 13-minütige Video wurde nach zwei Tagen bereits rund 1,5 Millionen Mal angeklickt