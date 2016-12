Die brasilianische YouTuberin Carol Moreira dürfte sich gefreut haben, als sie die Zusage für ein Interview mit dem amerikanischen Action-Helden Vin Diesel erhielt. Der Schauspieler reiste Anfang Dezember nach São Paulo, um für seinen neuen Film "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" zu werben, der 2017 in die Kinos kommt.



Moreira, die einen eignen YouTube-Kanal mit fast 300.000 Abonnenten hat, erhielt ein zehnminütiges Einzelinterview mit Diesel. Der erschien im karierten Kurzarmhemd und mit Sonnenbrille auf der Nase, die er im Laufe des Gesprächs kein einziges Mal abnimmt. Stattdessen beginnt der Schauspieler das Interview, indem er mit heiserer Stimme eine Melodie summt.





Vin Diesel macht der YouTuberin laufend Komplimente

Moreira bemüht sich im Laufe der folgenden Minuten sichtlich, ein ernstes Interview auf die Beine zu stellen, doch Diesel torpediert dieses Unterfangen total. Mehrfach unterbricht er das Gespräch, um mit der YouTuberin zu flirten. "Gott, bist du hübsch. Wie soll ich dieses Interview machen? Schaut euch diese Frau an. Sie ist so hübsch", sagt der 49-Jährige als er eigentlich über seine Rolle im Film "Der Soldat James Ryan" reden soll. "Erzähl' mir deine Geschichte! Lass und Mittagessen gehen", so Diesel weiter.

Immer wieder versucht Moreira das Gespräch auf das Wesentliche zu lenken und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, doch Diesel verliert immer wieder den Faden, redet extrem langsam und mit tiefer Stimme. Es wirkt, als sei der Schauspieler entweder total verkatert oder übernächtigt - oder beides. Zum Ende des Interviews fällt er sogar vor der Bloggerin auf die Knie, singt und wiederholt mehrfach, wie sexy und schön sie sei.



Carol Moreira war die Situation total unangenehm

Carol Moreira veröffentlichte das Video auf ihrem YouTube-Kanal, über 1,5 Millionen Menschen haben es bisher angeschaut. Im Vorspann zu dem Clip erklärt die junge Frau auf portugiesisch wie unangenehm ihr die ganze Situation gewesen sei. Sie habe sich während des Gesprächs nicht wohl gefühlt, geschweige den geschmeichelt. Um ihr Unbehagen zu kaschieren, habe sie einfach die ganze Zeit gelächelt, sagt Moreira. Dabei war der Auftritt nicht für sie peinlich, sondern allein für Schauspieler Vin Diesel.