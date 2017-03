Dieser Mann will sich zu "geschlechtslosem Alien" operieren lassen

Vinny Ohh möchte werden Mann noch Frau sein. Der 22-Jährige wurde als Junge geboren, fühlt sich jedoch weder dem einen, noch dem anderen Geschlecht zugehörig. Als Konsequenz will sich der US-Amerikaner umoperieren lassen - zu einem - wie er es bezeichnet - "geschlechtslosen Alien". Fast 50.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 47.000 Euro) hat Vinny Ohh bereits für über 100 Operationen ausgegeben. Und damit nicht genug: Der junge Mann, der als Make-Up-Artist arbeitet, plant noch viele weitere Eingriffe, die sein Geschlecht komplett auslöschen sollen.

Der Operations-Wahn des Kaliforniers begann bereits in seiner Jugend: Als Teenager wurde Vinny Ohh gemobbt und ausgegrenzt. Vor fünf Jahren beschloss der damals 17-Jährige deshalb, sich die Lippen aufspritzen zu lassen - ursprünglich nur, um mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen. Es folgten mehrere Nasen-Operationen, Wangen- und Augenbrauen-Aufspritzungen, außerdem Laser-Treatments und Botox-Behandlungen - und das noch bevor er mit 21 Jahren in den USA als volljährig galt. Zusätzlich trägt der Instagram-Star regelmäßig schwarze, vergrößernde Kontaktlinsen, klauenförmige Nagelverlängerungen und bunte Haarfarben. "Ich sehe aus wie ein Marsianer oder wie ein Tier", beschreibt der 22-Jährige sein Äußeres gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail".

Vinny Ohh plant noch viele weitere Eingriffe, die insgesamt bis zu 160.000 US-Dollar kosten sollen: Unter anderem die Entfernung seines Penis, seiner Nippel und seines Bauchnabels. "Ich möchte wie ein geschlechtsloses, alienartiges Wesen aussehen", erklärt der Kalifornier seine Motive für die zahlreichen Eingriffe. "Mein Aussehen soll wiederspiegeln, wie ich mich innerlich fühle" - nämlich weder wie Fisch noch Fleisch: "Seit ich 17 Jahre alt bin, möchte ich ein Hybrid sein. Ich fühle mich weder wie ein Mann noch wie eine Frau. Viele Menschen verstehen mich falsch und denken, dass ich eine Geschlechtsumwandlung machen möchte, doch das stimmt nicht. Man kann auch ohne ein Geschlecht leben, also warum sollte ich mich zwischen einem Penis oder einer Vagina entscheiden müssen?"

Vinny Ohh: "Möchte zeigen, dass Geschlechterrollen in der Gesellschaft nicht wichtig sind."

Vinny Ohh sieht sich auch als Vorbild. Seit Jahren setzt er sich für die LGBT-Community ein - obwohl er seine eigene sexuelle Orientierung weder als schwul, lesbisch, transsexuell oder bi bezeichnen würde: "Ich bin einfach ich. Ich will zeigen, dass man nicht immer in eine Schublade gesteckt werden muss. Ich möchte aufrütteln und zeigen, dass Geschlechterrollen in der Gesellschaft nicht wichtig sind. Es ist viel wichtiger, dass wir bessere Menschen werden und netter zueinander sind."

In der Öffentlichkeit kommt Vinny Ohhs außergewöhnliches Aussehen nicht immer gut an: "Manche lieben meinen Look und sagen mir, dass ich eine Inspiration für ihre Kinder bin, die sich auch nirgendwo zugehörig fühlen." Andere wiederum fühlen sich durch Vinny Ohhs künstliches Aussehen angegriffen und versuchen, ihn körperlich zu verletzen: "Mir wurden schon oft im Supermarkt Einkaufswagen in die Beine gehauen", erzählt der 22-Jährige und fügt hinzu: "Aber das ist okay. Ich bin es gewohnt nirgends dazuzugehören."