Vito Schnabel wegen Drogenbesitzes festgenommen

Das "Burning Man"-Festival im US-Bundesstaat Nevada lockt jedes Jahr zahlreiche Prominente in die Wüste. Seit über 30 Jahren findet das Kunst-Event statt. Im vergangenen Jahr kamen auch Heidi Klum und Vito Schnabel. Verliebt radelte das Paar Hand in Hand über den Sand. Klum dokumentierte den Ausflug auf ihrem Instagram-Account mit zahlreichen Videos und Fotos. Eines kommentierte sie mit den Worten: "I love you".

ILY ❤️😝💋 Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 5. Sep 2016 um 8:03 Uhr

In diesem Jahr scheint Heidi Klum auf einen Ausflug zum "Burning Man" verzichtet zu haben. Zum Zeitpunkt des Festivals - Ende August, Anfang September - besuchte sie die MTV Video Music Awards in Los Angeles und stand für die US-Show "America's Got Talent" vor der Kamera.



Vito Schnabel hingegen reiste in die Wüste von Nevada, denn wie erst jetzt bekannt wurde, wurde der 31-Jährige am 3. September dort wegen Drogenbesitzes festgenommen. Schnabel soll während des Festivals selbst hergestellte Drogenpilze bei sich gehabt und diese auch vertrieben haben. Demnach habe es sich um psilocybinhaltige Pilze, auch bekannt als Magic Mushrooms, gehandelt haben. Deren Herstellung, Besitz und Handel ist in den USA verboten. Das berichten die US-Portale "TMZ.com" und "RadarOnline.com" unter Berufung auf Polizeikreise. Ein Foto des Polizeidezernats von Pershing County zeigt Vito Schnabel nach seiner Festnahme.

Vito Schnabel muss sich vor Gericht verantworten

Gegen Zahlung einer Kaution von 5000 Dollar wurde der Kunsthändler angeblich noch am selben Tag frei gelassen und soll nun am 17. Oktober vor Gericht erscheinen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 31-Jährigen bis zu fünf Jahre Haft.

Erst vor wenigen Tagen hatte Heidi Klum die Trennung von Vito Schnabel nach drei Jahren Beziehung öffentlich bestätigt. "Ich glaube, dass es wichtig ist, sich eine Pause zu gönnen und nachzudenken", sagte die 44-Jährige dem amerikanischen Magazin "People". Ob die Auszeit nur vorübergehend oder endgültig ist, verriet das Model allerdings nicht.