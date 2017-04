Da fliegt die Sonnenbrille weg - Moderatorin watscht Nicole Richie ab

Die Sonnenbrille fliegt zur Seite. Sie guckt verdutzt in die Kamera. Nicole Richie sitzt mit weit aufgerissenen Augen da und weiß nicht, wie ihr geschieht. Gerade hat sie einen Schlag mit der Hand ins Gesicht bekommen - von der Moderatorin.

Diese Szene spielte sich im US-Fernsehen ab. Cat Greenleaf bittet jede Woche beim Sender NBC Prominente auf die Treppe eines Wohnhauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn zum Interview. Dieses Mal sollte Nicole Richie über ihre neue Serie "Great News", die am 25. April Premiere feiert, plaudern. Doch das Gespräch lief anders als geplant.

Moderatorin verfehlt die Hand von Nicole Richie

Als Greenleaf nach in Anspielung auf den Namen der Serie nach "guten Neuigkeiten" fragte, antwortete Richie, dass es in Kalifornien nach einer langen Dürreperiode endlich regnen solle. "Dreimal in dieser Woche", sagte die Tochter von Schmusesänger Lionel Richie und hob zum High Five an.



Als Greenleaf mit Schmackes einschlagen wollte, geschah es: Die Moderatorin verfehlte ihr Ziel, traf statt der Hand das Gesicht der 35-Jährigen. "Oh mein Gott, geht es dir gut", schrie Greenleaf, während Richie sie fassungslos anstarrte. "Ich bin so notorisch ungeschickt", entschuldigte sich die Moderatorin. Richie konterte cool: "Das kann ich sehen, jetzt allerdings nur noch mit dem rechten Auge."

Fake oder echt?

In einigen Kommentaren auf Youtube vermuten Zuschauer jedoch, die Ohrfeige könnte gestellt gewesen sein. "Das ist mit Sicherheit Fake", schreibt eine Nutzerin und führt an, dass die Szene sehr geschauspielert wirkt. Auszuschließen ist das nicht. Greenleaf scheint über ihre Tat jedenfalls nicht sehr verwundert zu sein und geht sofort in Entschuldigungen über.

Geschauspielert oder nicht: Auf Youtube fand das Video bereits über 400.000 Zuschauer. Den meisten scheint die Szene gefallen zu haben. Ihr Ziel, PR für ihre neue Serie zu machen, hat Richie erreicht. Und sie ist ohne blaues Auge davon gekommen.