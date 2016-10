Letzten Donnerstagnachmittag in Hamburg vor der Elbphilharmonie. Eine junge Frau fragt einen Polizisten: "Was ist denn hier los, die ganze Polizei überall!?" Darauf der Mann in Uniform: "Das ist doch wegen der schwedischen Royals, die kommen gleich hier an!" Darauf sie: "Oh wie toll,Victoria und Daniel, und auch die süßen Kinder, mit Baby?" Auf die Antwort: "Nö, diesmal sind das nur die Alten ..." wendet die Fragerin sich enttäuscht ab und geht weiter, es lohnt sich für sie offensichtlich nicht, auf eine Selfie-Opp zu warten.

Die Reaktion scheint ein bisschen symptomatisch für den dieses Wochenende zu Ende gehenden dritten Staatsbesuch von König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden seit seiner Thronbesteigung 1973. Anders, als bei den beiden vorigen Besuchen 1979 und 1993, war zwar an allen Orten, an denen die Schweden-Royals auftauchten, freundliches Interesse bei den wartenden Schaulustigen zu spüren, aber es waren nirgends Massen gekommen, um zu schauen, zu winken und lauthals zu jubeln. Als beispielsweise 2014 Kronprinzessin Victoria mit Ehemann Prinz Daniel zu einem kurzen Arbeitsbesuch nach Hamburg kam, war bei Medien und Bürgern eine weitaus größere Begeisterung für den königlichen Besuch zu spüren.

Nun haben junge Royals wie William und Kate von Großbritannien, Maxima und Willem-Alexander der Niederlande oder eben Victoria und ihr Mann natürlich einen weit höheren Glamour-Faktor durch attraktivere Optik, (scheinbar) lockerere Umgehensweise mit ihren Pflichten und als Add-on noch reizende kleine Kinder zum Vorzeigen.

Warum waren Silvia und Carl Gustaf in Deutschland?

Dazu kommt, dass niemand so recht wusste, warum der König und die Königin von Schweden ausgerechnet jetzt zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen, und warum sie neben dem offensichtlichen Ziel Berlin auch noch Hamburg, Leipzig und Wittenberg beehrten. Es fehlte irgendwie ein großes, übergreifendes Thema als Anlass wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise es hätte sein können, die Deutschland und Schweden gleichermaßen seit Monaten umtreibt.

Stattdessen sah das Programm in der Hauptstadt das Übliche vor: Empfang mit militärischen Ehren am Schloss Bellevue, dortselbst abends ein festliches Bankett (bei dem aber keine politischen Reden gehalten sondern nur die familiären Bande zum Gastgeberland betont wurden, des Königs durch seine Mutter aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha und der Königin durch ihre Heidelberger Herkunft). Dazwischen Unter den Linden flanieren, Baustelle des Berliner Stadtschlosses besichtigen und auch noch ein kurzes Treffen mit der Kanzlerin absolvieren. Für die Queen hatte sich Angela Merkel letzten Sommer einen halben Tag Zeit genommen...

Am Donnerstag ging es umweltschonend mit dem Zug nach Hamburg, zum Empfang im Rathaus, danach eine Dreiviertelstunde Kurz-Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz in der Handelskammer zu Nachhaltiger Mobilität, insbesondere die Weiterentwicklung von Elektroautos und –lastwagen, gerne auch führerlos. Nördlich von Stockholm laufen offensichtlich schon Versuche dazu auf einem Autobahnabschnitt. Danach Mittagessen mit den Honoratioren der Hansestadt, Konzert in der fast fertigen Elbphilharmonie inklusive kurzer Pressekonferenz, auf der der König auf Anfrage nur sehr allgemein über die langjährigen guten deutsch-schwedischen Wirschaftsbeziehungen plauderte, aber keine konkreten Ergebnisse der bisherigen Gespräche mit deutschen Größen aus Politik und Wirtschaft nannte. Ob beispielsweise die ins Stocken geratene Projektierung der Fehmarnbeltquerung als neuer schneller Landverbindung nach Skandinavien dringend benötigte neue Impulse erhalten hat durch den königlichen Besuch, blieb unklar.

Zu Besuch bei Luther

Die hohen Gäste begaben sich nach dem "Fantastischen Konzert“, wie Königin Silvia anmerkte, sofort – diesmal nicht ganz so umweltschonend – mit dem Hubschrauber zurück nach Berlin, um dort ein weiteres Staatsdiner, diesmal im Schloss Charlottenburg, einzunehmen.

Der Freitag stand dann nochmals in Berlin im Zeichen von Kultur und Integration, gewürzt mit einer Prise Wirtschafts- und Sozialpolitik: Silvia und Carl Gustaf besuchten im Chamäleon Theater in den Hackeschen Höfen ein Gastspiel des Cirkus Cirkör, der sich das Thema Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat. Später am Vormittag sah sich die Königin im Bikini-Haus an der Gedächtniskirche eine deutsch-schwedisch konzipierte Modeausstellung mit dem etwas sperrigen Titel "Everything you can imagine is real. Facing the fashion paradigm shift – The Relevance of Sustainability" an, während der König im Gebäude der nordischen Botschaften "Felleshus" zusammen mit seinem Wirtschaftsminister Mikael Damberg und Vizekanzler Sigmar Gabriel an einem Seminar über Digitalisierung teilnahm. Als letzte Programmpunkte des Tages folgten ein Besuch in Berlins traditionsreichem Krankenhaus Charité und bei der Integrationsinitiative "Give something back to Berlin" in Neukölln.

Auch am letzten Tag des Staatsbesuches erwartete das Königspaar ein straffes Programm, diesmal in Wittenberg: Besichtigung der für das Lutherjahr 2017 frisch renovierten Schlosskirche inklusive von des Königs Cousine Margrethe von Dänemark persönlich besticktem Altartuch, das diese letztes Wochenende vorbeigebracht hatte. Einer symbolische Baumpflanzung im Luthergarten folgte ein Stadtrundgang mit dem sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Haseloff sowie eine Besichtigung von Martin Luthers einstiger Predigtkirche St. Marien. Bereits mittags ging es weiter nach Leipzig.

Erholung vom durchgetakteten Deutschland-Besuch

Dort hatten Silvia und Carl Gustaf insgesamt vier Stunden Zeit, sich auf dem Rathausbalkon dem Volk zu zeigen, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen und die Nikolaikirche zu besuchen. Weiterhin war die Königin zu Gast bei einer Tagung der World Childhood Foundation, einer Kinderschutz-Stiftung, die sie 1999 gegründet hat und die ihr daher besonders am Herzen liegt. Währenddessen traf der König im Max Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie einen schwedischen Gentechniker zu einem Gespräch.

Am frühen Samstagabend war das Königspaar dann schon wieder zurück in Stockholm, wo die beiden rüstigen Siebzigjährigen sich sicher im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder erholen werden vom durchgetakteten Deutschlandbesuch.

Schön war’s schon für Gäste und Gastgeber, aber die Frage, die zumindest bei den Royal Fans hinter den Absperrungen in den besuchten Städten am häufigsten zu hören war, wurde nicht beantwortet: wann tritt der alte König ab zu Gunsten seiner reizenden und wohlvorbereiteten Tochter Victoria oder schickt sie wenigstens häufiger auf Staatsbesuche an seiner Stelle? Sie könnte in Begleitung ihres sympathischen Mannes und der süßen Kinder auf einem ganz anderen Niveau Dinge für ihr Land vorantreiben – William und Kate haben es in Kanada gerade erst vorgemacht ...