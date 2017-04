Alexandra Maria Lara war ««Mensch, Pia!» peinlich

Alexandra Maria Lara war ihre erste ZDF-Vorabendserie peinlich. Und noch heute sei sie nicht stolz darauf, sagte die 38-jährige Schauspielerin dem Magazin «Zeit Campus».

Als sie für «Mensch, Pia!» vor der Kamera stand, war sie 16. «Am schlimmsten war es, in die Schule zu gehen, wenn abends «Mensch, Pia!» ausgestrahlt wurde.» Die Mitschüler auf ihrem Gymnasium hätten sich über sie lustig gemacht.

Schon vorher sei sie eine von den Uncoolen in der Klasse gewesen und habe wenige Freunde gehabt. «Aber als ich im Fernsehen zu sehen war, war ich noch uncooler», erzählte die Schauspielerin. Für die Dreharbeiten sei sie zum ersten Mal für längere Zeit nicht bei ihren Eltern in Berlin, sondern in Hamburg am Filmset gewesen - für 97 Tage. In der Zeit habe sie regelmäßig für die Schule gelernt, um nicht sitzen zu bleiben.