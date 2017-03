Willi Herren weist sich selbst in Klinik ein

Es wurde ihm offensichtlich alles zu viel: Der frühere "Lindenstraßen"-Schauspieler und heutige Schlagersänger Willi Herren zieht sich aufgrund gesundheitlicher Probleme vorerst aus dem Showgeschäft zurück. Demnach leidet Herren an einem "Burn-out und damit einhergehenden Depressionen", weshalb er sich in stationäre Behandlung begebe, schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf Facebook. Die letzten zwei bis drei Jahre hätten "sehr viel Kraft gekostet" und er fühle sich "seit einiger Zeit ausgebrannt und leer".

Es falle ihm nicht leicht, "die folgenden Zeilen zu schreiben", beginnt Herren den an seine Fans gerichteten Post. "Aber ich möchte ehrlich zu euch sein und gleichzeitig verhindern, dass die Medien wild spekulieren, warum ich mich für die nächsten Wochen von der Bühne verabschiede".

Willi Herren: "Beschlossen, die Notbremse zu ziehen"

Herren, der sich unter anderem 2008 wegen seines Kokain-Problems einer Entziehungskur unterzogen hatte, will mit mit seinem selbst gewählten Rückzug offenbar auch einen Rückfall in alte Verhaltensmuster vermeiden. Um nicht wieder da zu landen, wo er hergekommen sei, "habe ich für mich beschlossen, die Notbremse zu ziehen", schreibt Herren. Vor einigen Jahren hätte er in einer solchen Situation "wahrscheinlich versucht, meine Probleme mit Alkohol und Drogen wegzudrücken", mutmaßt der Entertainer. Heute wisse er aber, "dass ich mir nur helfen kann, wenn ich Hilfe zulasse".

Bei seinen Fans und Veranstaltern entschuldigte sich Herren für die Auszeit. Auftritte, die ausfielen, würden soweit wie möglich nachgeholt. Zudem bedankte sich der 41-Jährige für die "jahrelange Unterstützung". Bei seinen Anhängern kam die emotionale und ehrliche Botschaft Herrens gut an. Zahlreiche User bekundeten ihm ihren Respekt und wünschten eine rasche Genesung.



Herren selbst beendete seinen Post mit den Worten. "Vergesst mich nicht, ich bin bald wieder für euch da!"