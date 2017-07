Mini-Royals kommen nach Deutschland: William und Kate bringen die Kinder mit

Sie bringen die Kinder mit: William und Kate reisen in zwei Wochen gemeinsam mit Prinz George und Prinzessin Charlotte nach Deutschland und Polen, wie der Londoner Kensington-Palast am Montag mitteilte. Der Palast gab weitere Details der Reise bekannt, die am 17. Juli in Warschau beginnt und am 21. Juli in Berlin endet. In Deutschland besuchen der Queen-Enkel und seine Frau neben Berlin auch Heidelberg und Hamburg.



"Der Herzog und die Herzogin freuen sich sehr auf diese Reise und sind entzückt über das aufregende und abwechslungsreiche Programm, das dafür zusammengestellt wurde", erklärte der Kensington-Palast. "Sie haben entschieden, dass ihre Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, sie begleiten und wir rechnen damit, dass die Kinder wenigstens bei einigen Anlässen zu sehen sein werden."

William und Kate treffen Angela Merkel

Nach Angaben des Kensington-Palastes treffen die Nummer Zwei der britischen Thronfolge und seine Ehefrau nach ihrer Ankunft in Berlin am Mittwoch, den 19. Juli zunächst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dann wird das Paar am Brandenburger Tor ein Bad in der Menge nehmen. Es folgt ein Besuch des nahe gelegenen Holocaust Mahnmals und des sozialen Vereins Straßenkinder in Marzahn, wo die beiden auch sozial benachteiligte Kinder treffen werden. Auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vorgesehen.

Am Mittwochabend wird William eine Rede bei einer Feier zu Ehren von Königin Elizabeth II. in der britischen Botschaft in Berlin halten. Am Donnerstag geht es in die Universitätsstadt Heidelberg, der Partnerstadt von Cambrigde, wo William und Kate ein Krebsforschungszentrum besuchen. Unbeschwerter dürfte es bei dem anschließenden Spaziergang über einen deutsch-britischen Markt auf dem Heidelberger Marktplatz sowie bei einem Ruder-Wettrennen auf dem Neckar zugehen. Daran nehmen Ruderer aus den beiden Partnerstädten teil - und Kate und William selbst.



Kunst, Kultur und Mode in Berlin und Hamburg

Am Donnerstagabend kehren die beiden nach Berlin zurück, um in dem historischen Tanzsaal "Clärchens Ballhaus" Vertreter der Kunst-, Kultur- Mode- und Technologieszene der Hauptstadt zu treffen. Am 21. Juli reisen Kate und William dann nach Hamburg, wo sie unter anderem die Elbphilharmonie besuchen. In dem nagelneuen Konzertsaal im Hafen lauschen sie gemeinsam mit Hamburger Kindern einem Konzert, bevor sie per Schiff elbabwärts zum Hamburger Airbus-Werk fahren. Kate und William wollen dort unter anderem deutsche und britische Auszubildende treffen.



Es ist der erste gemeinsame Besuch von William und Kate in Deutschland. Prinz William hatte im vergangenen Sommer Düsseldorf besucht und dort auch Merkel getroffen.