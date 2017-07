William und Kate zum Anfassen: Jubel in Berlin

Drei Tage lang besuchen Prinz William und seine Frau Herzogin Kate Deutschland. Das Besondere: Sie haben ihre Kinder Prinzessin Charlotte und Prinz William mitgebracht. Gemeinsam mit ihnen kamen die britischen Royals am Mittwoch in Berlin an - alle vier in Blautönen gekleidet.

Es soll auch eine Reise zur Stärkung Europas sein, jetzt wo Großbritannien die schwierigen Brexit-Verhandlungen bevorstehen. William und Kate werden gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Mittag essen und sich mit ihr zur deutsch-britischen Beziehung austauschen, danach ist Volksnähe angesagt: Am Brandenburger Tor trifft der Adel auf die Berliner Bürger.



Am Donnerstag reist das Ehepaar dann ohne Kinder nach Heidelberg, kehrt erst abends nach Berlin zurück. Der letzte Stop ist in Hamburg, wo sie unter anderem die Elbphilharmonie besuchen werden. Da dort ein Kinderkonzert geplant ist, stehen die Chancen gut, die niedlichen Mini-Royals dort noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Offiziell nehmen George und Charlotte am Programm nicht teil. Die schönsten Bilder vom Deutschlandbesuch der britischen Royals finden Sie in unserer Bilderstrecke.