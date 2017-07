William und Kate schütteln am Brandeburger Tor hunderte Hände

Der britische Prinz William und seine Ehefrau Kate haben sich am Brandenburger Tor in Berlin tausenden begeisterten Bürgern gezeigt. An der Seite des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) schritten sie am Mittwochnachmittag durch das Tor und über den Pariser Platz. William und Kate gingen dabei auch direkt auf die Menschen zu, die an zwei Seiten des Platzes hinter Absperrungen auf die beiden warteten.

Der Prinz und seine Ehefrau schüttelten freundlich lächelnd zahlreiche Hände, wechselten auch einige Worte mit den Bürgern. Tausende Menschen bejubelten das Paar dabei. Viele von ihnen schwenkten britische Fähnchen, andere fotografierten William und Kate mit ihren Handys. Es war der einzige Termin am Mittwoch, an dem sich die beiden direkt den Bürgern zeigten.

Für drei Tage bleiben William und Kate in Deutschland

Der Prinz und seine Ehefrau waren am Mittwochmittag zusammen mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte am Flughafen Berlin-Tegel zu einem dreitägigen Deutschlandbesuch eingetroffen. Die Kinder begleiteten sie allerdings nicht bei ihrem Gang durch das Brandenburger Tor.