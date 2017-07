William und Kate suchen Pressereferent - ein Job bei den Royals? Bloß nicht!

Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry suchen dich: Die jungen Royals brauchen einen Senior Communications Officer (Führungskraft in der Pressestelle) für ihre Stiftung. Die Stelle war in der vergangenen Woche sogar ganz normal auf der Bewerberplattform "LinkedIn" ausgeschrieben. Wer wollte, konnte sich bis Montag dort bewerben. Ein Traumjob? Wohl eher nicht.

Ein Gehalt wurde nicht genannt, aber üblich sind für solche Positionen in einem der Königlichen Haushalte, wie sie auch die Queen immer mal für ihre Komunikationsabteilung im Buckingham Palast ausschreibt, um die 25.000 bis 30.000 Pfund als Einstiegsgehalt (ca. 33.000 Euro) - nicht gerade viel, wenn man die teuren Lebenshaltungskosten und Mieten in London bedenkt.

Immerhin: Das Lunch gibt es umsonst

Was das Könighaus zu bieten hat? 37,5-Stunden-Woche, 33 Tage Jahresurlaub (klingt viel, versteht sich aber inklusive der gesetzlichen Feiertage in Großbritannien), Zuzahlung zur gesetzlichen Rente und einem freien Lunch werktags in einem der drei Personalspeiseräume: Je nach Rang gibt es einen für Führungskräfte in der Verwaltung, einen für Verwaltungsangestellte und geistliche Mitarbeiter und schließlich den Speiseraum für Hauspersonal wie Butler, Dienstmädchen, Lakaien und sonstiges Servicepersonal.

Dafür muss der Bewerber einen Uni-Abschluss und viel Erfahrung im Bereich PR und Marketing mitbringen. Äußerste Diskretion über die Eindrücke und Erlebnisse hinter den Palastmauern sind oberste Pflicht. Außerdem wird erwartet, dass er oder sie jederzeit bereit ist, auch nach Feierabend und am Wochenende erreichbar und einsatzbereit zu sein oder die blaublütigen Arbeitgeber auf Reisen im Zusammenhang mit der Stiftungsarbeit begleitet. So wird aus der 37,5-Stunden-Woche schnell mal eine 60-Stunden-Woche.

Anrufe in der Nacht sind selbstverständlich

Auf das Privatleben der Mitarbeiter wird eher selten Rücksicht genommen: Prinz Charles zum Beispiel ist berüchtigt dafür, dass er nächtelang Briefe schreibt oder Reden zu seinen Lieblingsthemen Architektur und ökologische Landwirtschaft entwirft und seine Presseberater gerne mal mitten in der Nacht anruft, um ihnen seine Ergüsse vorzulesen und sie nach ihrer Meinung dazu zu befragen. Wer das nicht bereitwillig mitmacht, ist nicht gerne gesehen bei Hofe.

Für manche Positionen, wie zum Beispiel als Dienstmädchen, Lakai oder Helfer in den Königlichen Ställen, wird zwar häufig eine Dienstwohnung in einem der Wirtschaftsgebäude der Paläste gestellt, die Miete wird einem aber vom Lohn abgezogen - keine traumhaften Arbeitsbedingungen also.

Die Angestellten der Queen wollten streiken

2015 hätte es sogar beinahe einmal einen Streik unter den Angestellten der Queen gegeben. Grund war die unterdurchschnittliche Bezahlung. Schließlich einigte man sich auf feste Stundenlöhne: 9,15 Pfund (ca. 10,23 Euro) pro Stunde für Palastmitarbeiter in London, in den Residenzen außerhalb ie Windsor Castle oder Balmoral sind es nur 7,85 Pfund.

Der vermeintliche Traumjob im Kensington Palast könnte sich also schnell als schlecht bezahlter Alptraum entpuppen. Wer es eine Weile durchhält hat mit dem königlichen Arbeitgeber im Lebenslauf jedoch gute Chancen, einen besserbezahlten Job in der freien Wirtschaft zu bekommen. An Bewerbungen dürfte es also nicht mangeln.

