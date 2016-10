Hugh Jackman kennen wir vor allem als Wolverine aus den "X-Men"-Filmen. Aber er ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern auch begnadeter Sänger und Tänzer. Das wurde zum Beispiel in der Musical-Verfilmung "Les Misérables" deutlich. Zu seinem Geburstag am 12. Oktober singen hoffentlich andere die Lieder.

Sein Gesamtpaket präsentiert Jackman auch in seinem nächsten Film, der Ende 2017 in den deutschen Kinos gezeigt wird. Statt mit übermenschlichen Kräften zeigt sich der australische Schauspieler dann als Zirkusgründer P.T. Barnum im 19. Jahrhundert. Der Film wird den Titel "The Greatest Showman on Earth" tragen.

Wolverine ist die Rolle seines Lebens

Im Jahr 2000 war das Geburtstagskind erstmals in "X-Men - Der Film" in der ikonischen Wolverine-Rolle zu sehen. Es folgten "X-Men 2" (2003), "X-Men: Der letzte Widerstand" (2006), "X-Men Origins: Wolverine" (2009), "Wolverine - Weg des Kriegers" (2013) und "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" (2014). In "X-Men: Apokalypse" (2016) taucht Jackman nur kurz auf, mit "Logan" will er schließlich seinen Wolverine-Abschied geben. Der Film befindet sich momentan in der Endphase der Produktion.

Skandale? Fehlanzeige. Hugh Jackman ist ein ganz bodenständiger Typ, der mit dem ganzen Hollywood-Rummel nichts zu tun hat. Seit 20 Jahren ist er mit seiner 13 Jahre älteren Frau Deborra-Lee verheiratet, die beiden haben zwei Adoptivkinder. Der Zeitschrift "Meins" hat er sein Ehegeheimnis verraten: "Ganz einfach: Die Frau hat immer recht!", sagte er scherzhaft und meinte dann ernster: "Nein, einander respektieren. Man sollte seine Zeit miteinander verbringen wollen, anstatt dies zu müssen."

Hugh Jackman ist auf dem Boden geblieben

Allerdings muss seine Frau verkraften, dass er handwerklich total unbegabt ist. Er habe erst kürzlich versucht, zu Hause in New York eine durchgebrannte Glühbirne zu wechseln, sagte der gebürtige Australier in diesem Jahr im Interview der "Frankfurter Rundschau". Zunächst habe er stundenlang den Sicherungskasten gesucht, und als er davorstand, habe er nicht gewusst, was er tun solle. "Bei meiner Frau habe ich - als Ernährer, Beschützer und Mann - deswegen ziemlich an Status verloren", sagte Jackman.

Dafür bringt er sie sicherlich häufig zum Lachen: In einem Interview mit seinem Kollegen Ryan Reynolds gab er eine Kostprobe seines Talents: "Drehst du wirklich all deine Szenen selbst?", wollte Reynolds wissen. "Nur die Sexszenen", konterte Jackman. Danach fragte der 39-Jährige, ob sein "X Men"-Kollege jemals altern würde. "Nicht seit 2008", antwortet Jackman, der in jenem Jahr zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden war.

Dennoch hat auch Hugh Jackman in den letzten Jahren schwere Zeiten durchleben müssen. Immer wieder musste der Australier wegen Hautkrebs behandelt werden. Und immer wieder fordert er dazu auf, Sonnenschutz zu benutzen und sich regelmäßig durchchecken zu lassen.