Das Candle-Light-Dinner soll gleich starten, aber Sie haben keine Streichhölzer oder Feuerzeuge im Haus? Dann schnappen Sie sich eine Fernbedienung und ein Kaugummi! Einfach einen Streifen des Kaugummipapiers abschneiden, in der Mitte falten und den Knick spitz anschneiden. Und nun die beiden Enden mit der Aluseite an die Pole der Batterie legen - und siehe da, sobald der Strom fließt, fängt die Mitte an zu brennen!

Die Kerze brennt, das Date kann starten, nur...wo bleibt sie eigentlich..?