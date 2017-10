Wohl jeder kennt das Problem mit muffigem Schimmelgeruch in Handtüchern. Doch mit diesem Trick kannst du deine Handtücher noch retten. Das brauchst du: 0,25 TL natürlicher Lebensmittel-Essig, 0,25 TL Backnatron und Weichspüler. Und so gehst du vor: 1. Stinkende Handtücher in die Maschine legen. 2. Backnatron hinzufügen und bei hoher Temperatur waschen. 3. Handtücher in der Maschine lassen. 4. Essig zu den Handtüchern geben und den Weichspüler wie gewohnt in die Maschine füllen. 5. Nach dem 2. Waschgang die Handtücher gut trocknen lassen. Diese Methode kannst du so oft wiederholen, bis der Geruch voll und ganz verschwunden ist.