Hat der Entwickler des Computerspiels «Grand Theft Auto V», kurz GTA, die Figur Lacey Jonas nach dem Vorbild Lindsay Lohans und ohne deren Einverständnis geschaffen? Die US-Schauspielerin war dieser Meinung und verklagte das Unternehmen 2014. Das oberste Gericht in New York schloss sich dieser Meinung nun aber nicht an und ließ die Klage Lohans am Freitag scheitern.

Lohan wirft den GTA-Machernvor, diese hätten die Figur Lacey Jonas in Sachen Kleidung, Frisur, Stimme ungefragt ihr nachempfunden. Auch die auf Werbefotos zu sehende Pose der Speilfigur - das Zeigen des Peace-Zeichens - sei kopiert, ist Lohan der der Meinung. 2014 hatte sie deshalb Klage eingereicht und Schadenersatz gefordert.

Lindsay Lohan kann gegen Urteil Berufung einlegen

Das Gericht urteilte nun, dass die Figur durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, der unter anderem die Meinungsfreiheit beinhaltet, geschützt sei. Das Spiel nutze weder den Namen, noch die Stimme oder echte Fotos von Lohan, die Handlung finde außerdem in einer fiktiven Region (San Andreas) statt. Lohan kann gegen das Urteil in Berufung gehen. Ob sie einen neuen Anlauf wagt, teilte die 30-Jährige zunächst nicht mit.