Ein Kuss in aller Öffentlichkeit: Lionel Messi tat den Medienvertretern den Gefallen und küsste seine Braut Antonela Roccuzzo auf dem Roten Teppich. Die Trauung der beiden fand in Argentinien statt, in Rosario, wo die beiden aufgewachsen sind und sich schon vor langer Zeit kennenlernten. Das Paar hat bereits zwei Söhne, Thiago ist vier Jahre alt, Mateo wird demnächst zwei. Viel Fußball-Prominenz ist bei der Feier dabei, unter anderem Neymar und Luis Suarez, aber Gerard Pique mit seiner Frau, dem Pop-Star Shakira. Mehrere Hundert Polizisten sollten die Hochzeit absichern. Der Argentinier Messi spielt seit vielen Jahren bei FC Barcelona und wurde bereits fünfmal Weltfußballer des Jahres.